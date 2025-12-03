Obłędna rekordzistka Polski przyćmiła biusty Muchy i Górniak na gali "M jak miłość". Zdjęcia wgniatają w fotel

Jubileusz 25-lecia serialu "M jak miłość" zgromadził plejadę gwiazd, w tym Annę Muchę i Katarzynę Cichopek.

Wśród znanych twarzy, największe wrażenie zrobiła Agata Załęcka, rekordzistka Polski we freedivingu i aktorka.

Sprawdź, jak Załęcka przyćmiła inne celebrytki i zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej gali!

Jubileusz "M jak miłość" z rekordzistką Polski

Serial "M jak miłość" cieszy się popularnością także wśród fanów sportu i samych sportowców. Co ciekawe, w jednym z odcinków kultowej telenoweli TVP pojawił się sam Mamed Kvalidov. Swój epizod w "M jak miłość" miała także Agata Załęcka, ośmiokrotna rekordzistka Polski we freedivingu, czyli nurkowaniu na wstrzymanym oddechu. Sportsmenka zanim odkryła swój talent do nurkowania, znana była przede wszystkim z aktorstwa. Występowała m.in. w Kabarecie Moralnego Niepokoju i różnych serialach. Niektórzy pamiętają też gorącą sesję Agaty Załęckiej z magazynu "Playboy". Obecnie jest ona kojarzona przede wszystkim z roli komisarz Agaty Rychlik w "Dzielnicy strachu". Na jubileuszu "M jak miłość" zjawiło się wiele innych gwiazd serialu, m.in. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha czy Teresa Lipowska. Niespodzianką była też obecność Edyty Górniak. Wszystkie panie wyglądały fantastycznie, ale i tak zostały one przyćmione przez obłędną Agatę Załęcką.

Agata Załęcka przyćmiła Cichopek, Górniak i Muchę. Dwie ostatnie odkryły kawał biustu

Ośmiokrotna rekordzistka Polski we freedivingu postawiła na elegancką białą bluzkę z czarnymi dodatkami i czarne klasyczne spodnie. W tej stylizacji prezentowała się fantastycznie. Agata Załęcka na gali "M jak miłość" to była klasa, uroda i wdzięk w jednym. Mimo że Katarzyna Cichopek, Edyta Górniak i Anna Mucha (dwie ostatnie odkryły kawał biustu) założyły nieco odważniejsze kreacje, to wiele osób zwróciło uwagę właśnie na Załęcką. I trudno im się dziwić! Zdjęcia z gali prezentujemy w naszej galerii.

Polecamy: Tak odpicowanego Bartosza Zmarzlika jeszcze nie widzieliśmy! Zupełnie inny facet w tłumie gwiazd

Pierwszy odcinek serialu "M jak miłość" wyemitowany został 4 listopada 2000 roku. Od czasu do czasu pojawiają się plotki o zakończeniu emisji telenoweli TVP. Na razie jednak nie znalazł się odważny prezes TVP, który by się zdecydował na ten krok. I chyba dobrze.

Galeria: Agata Załęcka, Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i inni na gali "M jak miłość"