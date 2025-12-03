Tak odpicowanego Bartosza Zmarzlika jeszcze nie widzieliśmy! Zupełnie inny facet w tłumie gwiazd

Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, zaskoczył swoim wyglądem na gali VIVA! PEOPLE POWER 2025.

Zazwyczaj kojarzony ze sportowym strojem, pojawił się w eleganckim garniturze i muszce, wzbudzając sensację wśród gwiazd.

Dowiedz się, jak wyglądał "odpicowany" Zmarzlik i kto jeszcze pojawił się na prestiżowej imprezie!

Bartosz Zmarzlik na gali VIVA! PEOPLE POWER 2025. Trudno go poznać

Bartosz Zmarzlik jest prawdziwą legendą żużla. Polak aż sześć razy był indywidualnym mistrzem świata. Ostatni raz po ten tytuł sięgnął w bieżącym roku. Kibice kojarzą żużlowca występującego w stroju sportowym, czyli w kasku i specjalnym kombinezonie. Wiele osób - nawet tych interesujących się sportami motorowymi - niekoniecznie poznałoby Bartosza Zmarzlika bez swojego "munduru". My też początkowo mieliśmy ten problem, gdy podczas VIVA! PEOPLE POWER 2025 zobaczyliśmy eleganckiego mężczyznę w garniturze i z muchą pod szyją. Dopiero po chwili zorientowaliśmy, że to Bartosz Zmarzlik. Co ciekawe, żużlowiec pojawił się na imprezie w towarzystwie swojego brata - Pawła. Na gali generalnie zjawił się prawdziwy tłum gwiazd.

Gwiazdy na gali VIVA! PEOPLE POWER 2025. Bartosz Zmarzlik wzbudzał największe zainteresowanie

Wśród różnego rodzaju celebrytów dostrzegliśmy takie postacie jak: Magdalena Zawadzka, Małgorzata Socha, Cezary Pazura z żoną, Agata Młynarska, siostra Małgorzata Chmielewska, Joanna Racewicz, Ewa Gawryluk, Damian Michałowski, Dorota Goldpoint... Długo można byłoby wymieniać. Ze sportowców w oczy rzucił nam się znakomity kierowca rajdowy - Jakub Przygoński. Wydaje się jednak, że zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudzał Bartosz Zmarzik. Trudno się dziwić, w końcu rzadko kiedy można zobaczyć na żywo sześciokrotnego indywidualnego mistrza świata. Do tego tak odpicowanego.

Czym jest VIVA! PEOPLE POWER 2025?

Jak czytamy na stronie magazynu "Viva", plebiscyt VIVA! PEOPLE POWER 2025 "to nagrody w 8 kategoriach przyznawane inspirującym ludziom, którzy w ciągu minionego roku zaskoczyli nas swoim wyjątkowym działaniem, odnieśli spektakularny sukces, dokonali rzeczy niezwykłych, sprawili, że świat jest ciekawszy i lepszy".

Chcemy, aby nagrody trafiły do wyróżniających się w różnych dziedzinach ludzi. Do twórców, artystów, filantropów, biznesmenów, sportowców, do autorów ciekawych inicjatyw, którzy nadają kierunek, wyprzedzają trendy, robią rzeczy niezwykłe. VIVA! PEOPLE POWER 2025 chce doceniać oryginalne inicjatywy, spektakularne sukcesy, ale i debiutantów, których "nowy głos" może być wyznacznikiem przyszłości.

- informują twórcy plebiscytu i gali.

