Bartosz Zmarzlik od najmłodszych lat mógł liczyć na rodziców – Dorotę i Pawła, którzy wspierali jego pasję. To ojciec zaraził go miłością do czarnego sportu i od początku był jego pierwszym mechanikiem i mentorem. Nie można zapominać również o starszym bracie, Pawle Zmarzliku juniorze, który sam próbował swoich sił na żużlu, a dziś jest ważnym członkiem teamu mistrza. Rodzinna pasja i zaangażowanie stworzyły fundamenty pod przyszłe, wielkie sukcesy.

Sandra Zmarzlik - kim jest żona mistrza świata?

Najważniejszą osobą w prywatnym życiu Bartosza Zmarzlika jest jego żona, Sandra. Para zna się od wielu lat, a w listopadzie 2022 roku wzięła ślub. Pani Sandra jest nie tylko życiową partnerką sportowca, ale także jego największą fanką i opoką. Regularnie pojawia się na zawodach, wspierając męża z trybun.

To właśnie ona, wraz z dziećmi, jest dla niego azylem i motywacją do dalszej walki o najwyższe cele. Para doczekała się dwóch synów – w 2021 roku na świat przyszedł Antoni, a we wrześniu 2024 roku rodzina powiększyła się o drugiego potomka. Sandra Zmarzlik dba o domowe ognisko, tworząc atmosferę, która pozwala Bartoszowi w pełni skoncentrować się na rywalizacji na najwyższym światowym poziomie.

Bartosz Zmarzlik drugi w Manchesterze! Cudowne GP Wielkiej Brytanii dla lokalnego bohatera

Bartosz Zmarzlik szczerze o najtrudniejszym momencie w drodze po czwarte mistrzostwo świata

Gdzie oglądać Grand Prix Szwecji? O której godzinie?

Rodzina Bartosza Zmarzlika będzie go z pewnością wspierać podczas Grand Prix Szwecji w Malilli. To będzie kolejny koncert Polaka? Wiele na to wskazuje, bo najlepszy żużlowiec świata uwielbia Grand Prix Szwecji w Malilli. Wygrywał tam już czterokrotnie…

Zmarzlik wygrywał w Malilli w 2017, 2021 i 2022 roku. Zwyciężył tam w fantastycznym stylu również w ubiegłym roku. Jeśli Zmarzlik wygra w Malilli, będzie to jego 30. triumf w zawodach Grand Prix w karierze. W Szwecji oprócz Zmarzlika zobaczymy jeszcze jednego Polaka – Dominika Kuberę.

Zanosi się na pasjonującą walkę Zmarzlika z Bradym Kurtzem (28 l.) z Australii. Wprawdzie rewelacyjny żużlowiec wygrał ostatnie zawody w Gorzowie Wielkopolskim, ale dalej traci do Zmarzlika aż 11 puktów.

Po zawodach w Malilli najlepszych żużlowców świata czeka miesięczna przerwa. Kolejne zawody 2 sierpnia w Rydze.

Grand Prix Szwecji

sobota, 19:00

platforma MAX

