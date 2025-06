GP Wielkiej Brytanii RELACJA NA ŻYWO: Bartosz Zmarzlik ściga się w Manchesterze w piątek 13 czerwca! [WYNIKI LIVE]

Izrael kontra Iran: Donald Trump dał zielone światło do ataku?! Sensacyjne doniesienia

Grand Prix Wielkiej Brytanii - wyniki na żywo:

1. Bartosz Zmarzlik

2. Brady Kurtz

3. Jack Holder

4. Andzejs Lebedevs

5. Fredrik Lindgren

6. Dan Bewley

7. Dominik Kubera

8. Robert Lambert

9. Max Fricke

10. Anders Thomsen

11. Jan Kvech

12. Martin Vaculik

13. Mikkel Michelsen

14. Jason Doyle

15. Kai Huckenbeck

16. Charles Wright

Na żywo GP Wielkiej Brytanii - piątek 13.06 Za najlepszymi żużlowcami świata już kwalifikacje w Manchesterze. Wygrał je Max Fricke przed Bradym Kurtzem i Bartoszem Zmarzlikiem. Dopisali oni kolejno 4, 3 i 2 punkty do klasyfikacji generalnej. 𝐎 𝐏𝐀𝐍𝐈𝐄 ❗️🔥❗️ Brady Kurtz zrobił na dystansie Bartosza Zmarzlika, ale jaka to jest piękna zapowiedź tego, co wydarzy się wieczorem ❗️



📺 Pierwsza z dwóch rund w Manchesterze już 𝐝𝐳𝐢𝐬́ od 19:30 na platformie Max#SGPkwali #BritishSGP pic.twitter.com/c9501lwZtX — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) June 13, 2025 Witamy w relacji na żywo z GP Wielkiej Brytanii na żużlu! W piątek odbędzie się pierwsza z dwóch rund w Manchesterze. Początek rywalizacji o godzinie 20:00.

Za nami już trzy rundy żużlowych mistrzostw świata, a Bartosz Zmarzlik wygrał dwie z nich. Obrońca tytułu był najlepszy na otwarcie sezonu w Niemczech, a także ostatnio w Pradze. Noga powinęła się mu jedynie w GP Polski na stadionie PGE Narodowym, gdzie nie wygrał jeszcze nigdy w karierze. W tym roku nie wszedł nawet do finału i stracił w Warszawie sporo punktów, ale i tak dzięki wcześniej wspomnianym zwycięstwom prowadzi w klasyfikacji generalnej. Przed GP Wielkiej Brytanii ma na koncie 55 punktów - o siedem więcej niż goniący go Australijczyk Brady Kurtz, już po uwzględnieniu sprintu w Manchesterze.

GP Wielkiej Brytanii na żywo. Wyniki live w piątek 13.06.2025

W tym roku Grand Prix Wielkiej Brytanii jest wyjątkowe, bo podwójne. Najlepsi żużlowcy świata będą ścigać się w Manchesterze zarówno w piątek (13 czerwca), jak i sobotę, a wszystko zaczęło się od punktowanych kwalifikacji. W nich najlepszy okazał się Max Fricke przed Kurtzem i Zmarzlikiem. To była jednak przystawka do dania głównego, które rozpocznie się na torze w Manchesterze już o godzinie 20:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!