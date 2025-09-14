Zapytaliśmy się AI kto jest lepszym żużlowcem! Bartosz Zmarzlik czy Tomasz Gollob? Odpowiedź może zszokować

Bartosz Zmarzlik w sobotę 13 września zapisał się wielkimi literami na kartach historii światowego żużla. Polak sięgnął po szóste mistrzostwo świata. 30-latek pod względem statystyk już dawno temu przebił legendarnego żużlowca, jednak należy pamiętać, że to właśnie Tomasz Gollob był pionierem i twarzą tej dyscypliny w Polsce. Postanowiliśmy zapytać AI, kto zdaniem sztucznej inteligencji jest wybitniejszym sportowcem. Zmarzlik czy Gollob? Odpowiedź nie jest jednoznaczna!

Gollob czy Zmarzlik – kto jest lepszym żużlowcem?

W historii polskiego żużla są dwie postacie, które budzą największe emocje i zachwyt kibiców – Tomasz Gollob i Bartosz Zmarzlik. Choć reprezentują różne pokolenia, obaj zrobili coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe: stali się prawdziwymi dominatorami światowego speedwaya. Porównanie ich osiągnięć to nie tylko spojrzenie na liczby, ale także na styl, charyzmę i wpływ na rozwój całej dyscypliny w Polsce.

Tomasz Gollob – ikona i pionier

Tomasz Gollob przez lata był najważniejszym nazwiskiem polskiego żużla. Zadebiutował w reprezentacji Polski już w latach 90. i szybko stał się liderem kadry narodowej. W 2010 roku spełnił marzenie kibiców, zdobywając tytuł indywidualnego mistrza świata. Wcześniej wielokrotnie stawał na podium cyklu Grand Prix, regularnie walcząc jak równy z najlepszymi zawodnikami globu.

Był zawodnikiem niezwykle widowiskowym. Słynął z jazdy przy bandzie, niesamowitych ataków na rywali i intuicji, dzięki której potrafił znaleźć miejsce na torze tam, gdzie inni widzieli tylko kurz i chaos. To właśnie jego styl przyciągał tłumy na stadiony i przed telewizory.

Gollob miał też ogromny wpływ na popularyzację żużla w Polsce – stał się idolem nie tylko kibiców, ale i młodych adeptów, którzy zaczynali marzyć o karierze w tym sporcie. Bez jego sukcesów, żużel prawdopodobnie nie osiągnąłby w naszym kraju takiej popularności.Bartosz Zmarzlik – nowa era dominacjiKiedy na światowych torach kończył się czas Golloba, pojawił się Bartosz Zmarzlik – zawodnik wychowany na sukcesach swojego poprzednika. Już od najmłodszych lat zwracał uwagę talentem, a dziś jest najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii.

Zmarzlik ma na koncie cztery tytuły mistrza świata (2019, 2020, 2022, 2023) i wciąż walczy o kolejne. Jest też wielokrotnym drużynowym mistrzem świata z reprezentacją Polski. Jego ogromnym atutem jest regularność – praktycznie w każdym sezonie znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej.

W przeciwieństwie do Golloba, który opierał swoją jazdę głównie na instynkcie i widowiskowych akcjach, Zmarzlik to przykład nowoczesnego podejścia do sportu: perfekcyjne przygotowanie fizyczne, znakomite zaplecze sprzętowe i chłodna głowa w decydujących momentach. Na torze potrafi być agresywny, ale i niezwykle skuteczny.

Zmarzlik czy Gollob? Sztuczna inteligencja ma wątpliwości

Patrząc na suche liczby – więcej tytułów i sukcesów ma Zmarzlik. To on już dziś jest najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem wszech czasów i jednym z najlepszych w historii światowego speedwaya.

Ale Gollob to postać, której nie da się oceniać wyłącznie przez pryzmat statystyk. To on był pionierem, twarzą polskiego żużla i sportowcem, który rozpalił w Polakach miłość do tej dyscypliny. Dla wielu kibiców na zawsze pozostanie numerem jeden, bo bez niego sukcesy Zmarzlika mogłyby w ogóle nie nadejść.

Można więc powiedzieć, że Tomasz Gollob był ojcem sukcesu polskiego żużla, a Bartosz Zmarzlik jest jego kontynuatorem i ukoronowaniem.Obaj są legendami, obaj zapisali się w historii na zawsze – i właśnie dlatego porównanie ich to nie tylko kwestia liczb, ale też emocji, jakie dawali kibicom na torze.

