Jacek Magiera uhonorowany na Gali Ekstraklasy. Jego brat ze sceny rozłożył wszystkich

Tradycyjnie już Gala Ekstraklasy stanowi ostatni punkt sezonu.

W tym roku była wyjątkowa m.in. ze względu na niedawną śmierć Jacka Magiery.

Zmarłego piłkarza i trenera upamiętniono wprowadzeniem do Galerii Legend.

Nagrodę w imieniu Magiery odebrał jego brat Marek.

Gala Ekstraklasy. Jacek Magiera uhonorowany, jego brat z piękną przemową

10 kwietnia 2026 roku polska piłka poniosła stratę, którą odczuwa do dziś. Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca podczas biegania. Był to cios dla całego środowiska, o czym najlepiej świadczy fakt, jak godnie pożegnano go w całym kraju, niezależnie od sympatii kibicowskich. Półtora miesiąca po tej tragedii raz jeszcze upamiętniono cenionego piłkarza i trenera (m.in. Legii Warszawa, pracującego ostatnio w reprezentacji Polski). Podczas Gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie wprowadzono Magierę do Galerii Legend.

W gronie wyczytanym przez prezesa Marcina Animuckiego oprócz zmarłego znaleźli się też: Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i dziennikarz Andrzej Janisz. W imieniu Magiery na scenie pojawił się jego brat Marek.

- Tak zażartuję trochę w stylu Jacka. On taki był, choć nie wszyscy go znają z tej strony. Powiedziałby mi: Wiesz, zawsze chciałeś być na gali Ekstraklasy... Kto Jacka znał, doskonale wiedział i wie, jakie miał poczucie humoru – kapitalne - zaczął przemowę ze sceny.

Znany dziennikarz Polsatu Sport przypomniał też najważniejsze momenty ze sportowej kariery brata, w której na każdym kroku mu towarzyszył. Następnie przeszedł do tragicznych chwil z 10 kwietnia i później.

- Wiem, że Magda, żona Jacka, a także dzieci Gosia i Janek oglądają tę galę, więc pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Pozwólcie, że w imieniu Magdy, dzieci, swoim też – bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim klubom i kibicom, którzy bardzo godnie uczcili pamięć Jacka 10 kwietnia i w następnych dniach po tej tragedii - podkreślił Marek Magiera, który docenił też dziennikarzy i komentatorów pracujących w tych trudnych okolicznościach z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.

𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 𝐄𝐊𝐒𝐓𝐑𝐀𝐊𝐋𝐀𝐒𝐘 ⭐Na dzisiejszej Gali Ekstraklasy wyróżniono kolejne legendy, które zapisały się w historii naszej ligi 👋📺 W CANAL+ podsumowujemy Galę i miniony sezon: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/a5jvqZqjSX— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 25, 2026