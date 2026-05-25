Jacek Magiera uhonorowany na Gali Ekstraklasy. Jego brat ze sceny rozłożył wszystkich

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-25 22:24

Gala Ekstraklasy zwieńczyła sezon 2025/2026, w trakcie którego niespodziewanie pożegnaliśmy Jacka Magierę. Ceniony piłkarz i trener zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat, ale pamięć o nim jeszcze długo nie zginie. Podczas uroczystego wieczoru Jacek Magiera został wprowadzony do Galerii Legend Ekstraklasy, a nagrodę odebrał jego brat Marek, którego przemowa rozłożyła wszystkich obecnych.

Jacek Magiera uhonorowany na Gali Ekstraklasy

i

Autor: AKPA Jacek Magiera uhonorowany na Gali Ekstraklasy
  • Tradycyjnie już Gala Ekstraklasy stanowi ostatni punkt sezonu.
  • W tym roku była wyjątkowa m.in. ze względu na niedawną śmierć Jacka Magiery.
  • Zmarłego piłkarza i trenera upamiętniono wprowadzeniem do Galerii Legend.
  • Nagrodę w imieniu Magiery odebrał jego brat Marek.

Gala Ekstraklasy. Jacek Magiera uhonorowany, jego brat z piękną przemową

10 kwietnia 2026 roku polska piłka poniosła stratę, którą odczuwa do dziś. Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca podczas biegania. Był to cios dla całego środowiska, o czym najlepiej świadczy fakt, jak godnie pożegnano go w całym kraju, niezależnie od sympatii kibicowskich. Półtora miesiąca po tej tragedii raz jeszcze upamiętniono cenionego piłkarza i trenera (m.in. Legii Warszawa, pracującego ostatnio w reprezentacji Polski). Podczas Gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie wprowadzono Magierę do Galerii Legend.

Gala Ekstraklasy 2026: Wyniki. Kto został nagrodzony? Sprawdź

Brat Jacka Magiery na Pucharze Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa
Galeria zdjęć 25

W gronie wyczytanym przez prezesa Marcina Animuckiego oprócz zmarłego znaleźli się też: Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i dziennikarz Andrzej Janisz. W imieniu Magiery na scenie pojawił się jego brat Marek.

- Tak zażartuję trochę w stylu Jacka. On taki był, choć nie wszyscy go znają z tej strony. Powiedziałby mi: Wiesz, zawsze chciałeś być na gali Ekstraklasy... Kto Jacka znał, doskonale wiedział i wie, jakie miał poczucie humoru – kapitalne - zaczął przemowę ze sceny.

Gala Ekstraklasy. Sylwia Dekiert z głębokim dekoltem przyćmiła wszystkich! WOW

Znany dziennikarz Polsatu Sport przypomniał też najważniejsze momenty ze sportowej kariery brata, w której na każdym kroku mu towarzyszył. Następnie przeszedł do tragicznych chwil z 10 kwietnia i później.

- Wiem, że Magda, żona Jacka, a także dzieci Gosia i Janek oglądają tę galę, więc pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Pozwólcie, że w imieniu Magdy, dzieci, swoim też – bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim klubom i kibicom, którzy bardzo godnie uczcili pamięć Jacka 10 kwietnia i w następnych dniach po tej tragedii - podkreślił Marek Magiera, który docenił też dziennikarzy i komentatorów pracujących w tych trudnych okolicznościach z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
Pytanie 1 z 17
Jak nazywa się ten piłkarz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EKSTRAKLASA
JACEK MAGIERA
GALA EKSTRAKLASY