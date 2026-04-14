Tłumy modliły się za Jacka Magierę i czuwały przy jego trumnie we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia

Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia, w Warszawie.

We wtorek we Wrocławiu odbyła się msza święta połączona z czuwaniem przy trumnie zmarłego trenera.

W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej zjawiło się mnóstwo wiernych.

Tłumy przy trumnie Jacka Magiery. Specjalna msza we Wrocławiu

Nadal trudno w to uwierzyć, ale to brutalna prawda. Jacek Magiera zmarł nagle w piątek, 10 kwietnia, w wieku 49 lat. Rano jak zwykle wyszedł pobiegać, gdy na terenie wrocławskiego Parku Grabiszyńskiego stracił przytomność. Akcja ratunkowa niestety nie przyniosła rezultatu, a polska piłka pogrążyła się w żałobie. Ogromną stratę czuć właściwie na każdym kroku. Zanim w czwartek (16 kwietnia) w Warszawie odbędzie się pogrzeb byłego piłkarza i cenionego trenera, we wtorek został pożegnany przez mieszkańców Wrocławia.

Morze zniczy dla Jacka Magiery. Kibice oddają hołd w parku, w którym zmarł trener

W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej o godzinie 20:00 rozpoczęła się msza święta poświęcona Magierze połączona z czuwaniem przy jego trumnie. W świątyni pojawiło się mnóstwo wiernych, którzy chcieli pożegnać i pomodlić się za tragicznie zmarłego. Wrocław szykował się zresztą na to od rana - uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe, a także ostrzegano o możliwych trudnościach komunikacyjnych.

Ten widok chwyta za serce, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jaką rolę odgrywała wiara w życiu Magiery. Przed zbliżającym się pogrzebem warto przypomnieć apel jego żony Magdaleny. "W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych" - przekazał publicznie w jej imieniu brat zmarłego, Marek Magiera.