Upały zabiją tysiące ludzi?! Padła konkretna data. Nie ma wątpliwości

Anastazja Lisowska
2026-03-18 10:11

Lada moment upały w Polsce zaczną dawać się we znaki, a naukowcy nie mają złudzeń. Jeśli trend wzrostu temperatur się utrzyma, skutki mogą być dramatyczne. Najnowsze analizy wskazują konkretną datę i pokazują skalę zagrożenia: w grę wchodzą setki tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

Pogoda na lato 2026. Naukowcy nie mają złudzeń

Coraz wyższe temperatury przestają być jedynie letnią niedogodnością, a zaczynają realnie wpływać na codzienne życie i zdrowie ludzi. Fale upałów pojawiają się częściej, trwają dłużej i są bardziej intensywne niż jeszcze kilkanaście lat temu. W wielu miejscach świata, także w Europie, rekordy temperatur padają jeden po drugim, a eksperci coraz częściej ostrzegają, że to dopiero początek poważnych zmian. W tym kontekście najnowsze ustalenia naukowców brzmią wyjątkowo niepokojąco. Co wiemy?

Polecany artykuł:

W 2,5 h zarobił krocie na systemie kaucyjnym. Szedł i zbierał do worka

Upały mogą zabić nawet 700 tys. osób rocznie

Najnowsze analizy naukowców pokazują, że jeśli świat nie podejmie zdecydowanych działań, skutki zmian klimatu mogą być tragiczne. W grę wchodzą setki tysięcy dodatkowych zgonów rocznie i to już w połowie XXI wieku.

Jak podaje portal polskieradio24.pl, badacze z Katolickiego Uniwersytetu Argentyny w Buenos Aires przeanalizowali dane z aż 156 krajów, obejmujące lata 2000-2022. W ten sposób sprawdzono, jak rosnące temperatury wpływają na codzienne funkcjonowanie ludzi - szczególnie na poziom aktywności fizycznej.

Wnioski są niepokojące. Każdy dodatkowy miesiąc, w którym średnia temperatura przekracza 27,8°C, powoduje wzrost braku aktywności fizycznej o około 1,5 proc. na świecie, a jak wiadomo spadek aktywności fizycznej ma bezpośredni wpływ na zdrowie.

Setki tysięcy zgonów rocznie. Prognozy są alarmujące

Brak odpowiedniej ilości aktywności fizycznej przekłada się na większe ryzyko chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci. Według szacunków naukowców do 2050 roku skutki te mogą doprowadzić do do nawet 700 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie na całym świecie.

Tu będzie najwięcej zgonów

Zmiany klimatu i tym samym wzrost temperatur, który może prowadzić do przedwczesnych zgonów w społeczeństwie będzie najwyraźniej widoczny przede wszystkim w tych rejonach:

  • Ameryka Środkowa
  • Karaiby
  • Afryka Subsaharyjska
  • Azja Południowo-Wschodnia.

Naukowcy ostrzegają: bez odpowiednich działań ich skutki będą coraz bardziej odczuwalne i coraz bardziej tragiczne.

Jakie będzie lato 2026 w Polsce?

Czy lato 2026 będzie okresem rekordowych upałów? Tego jeszcze nie da się przesądzić, ale jedno jest pewne - ostatnie lata wyraźnie pokazują, że pogoda staje się coraz bardziej ekstremalna. Coraz częściej mamy do czynienia z długimi falami gorąca, nagłymi burzami i gwałtownymi zmianami temperatur. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Naukowcy już wiedzą, jakie będzie lato 2026. Przy nim zima stulecia to pikuś.

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
