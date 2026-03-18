Pogoda na lato 2026. Naukowcy nie mają złudzeń

Coraz wyższe temperatury przestają być jedynie letnią niedogodnością, a zaczynają realnie wpływać na codzienne życie i zdrowie ludzi. Fale upałów pojawiają się częściej, trwają dłużej i są bardziej intensywne niż jeszcze kilkanaście lat temu. W wielu miejscach świata, także w Europie, rekordy temperatur padają jeden po drugim, a eksperci coraz częściej ostrzegają, że to dopiero początek poważnych zmian. W tym kontekście najnowsze ustalenia naukowców brzmią wyjątkowo niepokojąco. Co wiemy?

Upały mogą zabić nawet 700 tys. osób rocznie

Najnowsze analizy naukowców pokazują, że jeśli świat nie podejmie zdecydowanych działań, skutki zmian klimatu mogą być tragiczne. W grę wchodzą setki tysięcy dodatkowych zgonów rocznie i to już w połowie XXI wieku.

Jak podaje portal polskieradio24.pl, badacze z Katolickiego Uniwersytetu Argentyny w Buenos Aires przeanalizowali dane z aż 156 krajów, obejmujące lata 2000-2022. W ten sposób sprawdzono, jak rosnące temperatury wpływają na codzienne funkcjonowanie ludzi - szczególnie na poziom aktywności fizycznej.

Wnioski są niepokojące. Każdy dodatkowy miesiąc, w którym średnia temperatura przekracza 27,8°C, powoduje wzrost braku aktywności fizycznej o około 1,5 proc. na świecie, a jak wiadomo spadek aktywności fizycznej ma bezpośredni wpływ na zdrowie.

Setki tysięcy zgonów rocznie. Prognozy są alarmujące

Brak odpowiedniej ilości aktywności fizycznej przekłada się na większe ryzyko chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci. Według szacunków naukowców do 2050 roku skutki te mogą doprowadzić do do nawet 700 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie na całym świecie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pogoda długoterminowa na 2026 rok

Tu będzie najwięcej zgonów

Zmiany klimatu i tym samym wzrost temperatur, który może prowadzić do przedwczesnych zgonów w społeczeństwie będzie najwyraźniej widoczny przede wszystkim w tych rejonach:

Ameryka Środkowa

Karaiby

Afryka Subsaharyjska

Azja Południowo-Wschodnia.

Naukowcy ostrzegają: bez odpowiednich działań ich skutki będą coraz bardziej odczuwalne i coraz bardziej tragiczne.

Jakie będzie lato 2026 w Polsce?

Czy lato 2026 będzie okresem rekordowych upałów? Tego jeszcze nie da się przesądzić, ale jedno jest pewne - ostatnie lata wyraźnie pokazują, że pogoda staje się coraz bardziej ekstremalna. Coraz częściej mamy do czynienia z długimi falami gorąca, nagłymi burzami i gwałtownymi zmianami temperatur.

