2,83 zł za litr benzyny. To były czasy! Pamiętają tylko nieliczni

Ceny paliw poszybowały w kosmos

Ceny paliw od lat należą do najbardziej odczuwalnych dla kierowców wskaźników sytuacji gospodarczej - reagują szybko i często gwałtownie na wydarzenia na świecie. Na ich poziom wpływają nie tylko koszty produkcji czy podatki, ale przede wszystkim sytuacja geopolityczna, kursy walut oraz decyzje największych producentów ropy.

W ostatnim czasie szczególnie istotnym czynnikiem pozostają napięcia i konflikty na Bliskim Wschodzie, które przekładają się na niepewność dostaw i wzrost cen surowca na rynkach globalnych. W efekcie kierowcy w Polsce znów odczuwają wyższe ceny przy dystrybutorach, o czym więcej pisaliśmy tutaj: Ceny na stacjach paliw rosną jak szalone! Apogeum w Warszawie. Ogromna zmiana w dziesięć godzin.

Ceny benzyny w Polsce na przestrzeni dekad

Choć dziś ceny paliwa w Polsce przyprawiają o zawrót głowy, warto wrócić wspomnieniami do czasów gdy litr benzyny kosztował wręcz grosze. Zgodnie z danymi z portalu Rankomat, ceny paliw od 2000 roku poszły drastycznie w górę. W 2000 roku litr benzyny kosztował około 2,83 zł. Jak ceny przedstawiały się w kolejnych latach?

2000 r. - 2,83 zł.

2001 r. - 2,96 zł.

2002 r. - 2,99 zł.

2003 r. - 3,32 zł.

2004 r. - 3,29 zł.

2005 r. - 3,46 zł.

2006 r. - 3,61 zł.

2007 r. - 3,58 zł.

2008 r. - 4,16 zł.

2009 r. - 3,52 zł.

2010 r. - 4,28 zł.

2011 r. - 4,75 zł.

2012 r. - 5,58 zł.

2013 r. - 5,38 zł.

2014 r. - 5,23 zł.

2015 r. - 4,28 zł.

2016 r. - 3,99 zł.

2017 r. - 4,63 zł.

2018 r. - 4,68 zł.

2018 r. - 5,05 zł.

Obecnie cena za litr osiąga już nawet 9 zł!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

23

Tanie paliwo w Polsce

Choć niższe ceny paliw z początku lat 2000 mogą dziś budzić nostalgię, warto pamiętać, że ówczesna rzeczywistość finansowa wyglądała zupełnie inaczej. Oznacza to, że mimo ceny na poziomie 2,83 zł za litr, tankowanie wcale nie było tak "tanie", jak mogłoby się wydawać z dzisiejszej perspektywy. W relacji do dochodów paliwo stanowiło istotny wydatek, często porównywalny z obecnym obciążeniem budżetu.