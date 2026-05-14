Polacy zmieniają wakacyjne kierunki

Jeszcze kilka lat temu większość Polaków planujących wakacje all inclusive niemal automatycznie wybierała Egipt. Dziś sytuacja wyraźnie się zmienia. Coraz większą popularnością cieszy się bowiem Tunezja, która kusi nie tylko niższymi cenami, ale także pięknymi plażami, gorącym klimatem i coraz bogatszą ofertą hoteli. Północnoafrykański kierunek szybko wyrasta na jeden z największych hitów wakacyjnych sezonu.

Tunezja przyciąga pogodą i cenami

Jednym z największych atutów Tunezji pozostaje doskonały stosunek jakości do ceny. Polacy mogą liczyć na komfortowe hotele, rozbudowaną infrastrukturę turystyczną i szeroką ofertę wypoczynku w cenach często bardziej atrakcyjnych niż w Egipcie.

Do tego dochodzi pewna pogoda. Słoneczne miesiące trwają tu od wiosny aż do późnej jesieni, a ciepłe Morze Śródziemne zachęca do kąpieli i sportów wodnych. To idealna propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i par szukających relaksu. W galerii zdjęć poniżej możecie sprawdzić, jak wygląda nowy wakacyjny raj Polaków.

Nowy Egipt - Tunezja

Wakacje 2026. Tunezja coraz popularniejsza

Biura podróży zauważyły rosnące zainteresowanie Tunezją i regularnie poszerzają ofertę. Dostępnych jest coraz więcej bezpośrednich połączeń czarterowych z Polski, a pakiety all inclusive kuszą atrakcyjnymi promocjami. Wycieczkę last minute do tego raju można zakupić już od 2 tys. zł z wyżywieniem all inclusive, więc jest to naprawdę dobra cena!

Tunezja nowym Egiptem?

Czy Egipt straci na zainteresowaniu i tym samym Tunezja zyska więcej turystów? Jest to jak najbardziej możliwe, lecz z pewnością wiele osób i tak pozostanie wierna stolicy piramid. Nie da się jednak ukryć, że coraz więcej osób szuka alternatywy dla Egiptu, a Tunezja idealnie się w takową alternatywę wpisuje.