Najpiękniejsze miasto na świecie. Perełka może być tylko jedna

Co jakiś czas wybierane są najpiękniejsze miejsca na świecie. Całkiem niedawno pisaliśmy już o najpiękniejszej wsi, która zachwyca domkami z kamienia i widokami jak z bajki, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Ta najpiękniejsza wieś na świecie była rajem. Dziś ma poważny problem z turystami. Tym razem jednak zajmiemy się najpiękniejszym miastem, które może być zdziwieniem. Okazuje się, że pierwsze miejsce nie powędrowało wcale do Francji, Rzymu czy Wenecji, a do mniej znanej lokalizacji w Wielkiej Brytanii!

Nie Rzym i Paryż. Najpiękniejsze miasto na świecie to angielskie Chester!

Według badań przeprowadzonych przez firmę Online Mortgage Advisor, najpiękniejszym miastem na świecie jest miasto Chester w Anglii. Naukowcy przeanalizowali ponad 2400 budynków w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, badając, w jakim stopniu ich proporcje odpowiadają zasadzie złotego podziału – matematycznej regule harmonii znanej już w starożytnej Grecji. Okazało się, że Chester ma aż 83,7% zgodności z idealnymi proporcjami. Co ciekawe, Wenecja uzyskała 83,3%, a Florencja 81,6%.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Chester najpiękniejszym miastem na świecie [ZDJĘCIA]

10

Chester stanie się perełką podróżników? Turystów już teraz nie brakuje!

Chester to jedno z najbardziej malowniczych miast w Anglii, które łączy w sobie klimat starożytnego miasta rzymskiego, średniowiecznego grodu i nowoczesnego ośrodka turystycznego. Wyróżnia się przede wszystkim tym, że na każdym kroku można tu poczuć historię – od brukowanych uliczek po wspaniale zachowane mury obronne, którymi do dziś można obejść całe stare miasto.

Najbardziej charakterystycznym miejscem Chester jest średniowieczne centrum z tzw. "The Rows" – unikalnymi, dwupoziomowymi galeriami handlowymi, które nie mają swojego odpowiednika nigdzie indziej na świecie. Drewniane, czarno-białe fasady budynków z XVI wieku wyglądają jak scenografia z filmu kostiumowego, a w ich wnętrzach mieszczą się dziś sklepy, kawiarnie i antykwariaty.

Ogromne wrażenie robi też katedra w Chester – monumentalna budowla w stylu gotyckim, której początki sięgają XI wieku. Zwycięska miejscowość to również miejsce, w którym starożytność spotyka się z naturą. Wzdłuż rzeki rozciągają się malownicze tereny spacerowe i parki, a w ciepłe dni można popłynąć łódką lub skorzystać z wycieczek po kanałach.

Najpiękniejsze rynki w Polsce. To perełki na skalę światową!