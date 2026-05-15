To najpiękniejsze miasto na świecie. Historią sięga pamięcią czasów rzymskich!

Anastazja Lisowska
2026-05-15 23:04

Choć nie jest tak znane jak Paryż czy Wenecja, to zachwyca bardziej niż niejedna stolica. Malownicze kamienice, niezwykła architektura i ślady przeszłości sprzed dwóch tysięcy lat czynią z niego prawdziwy klejnot. Nic więc dziwnego, że to właśnie to miasto zostało uznane za najpiękniejsze na całym świecie!

Najpiękniejsze miasto na świecie. Perełka może być tylko jedna

Co jakiś czas wybierane są najpiękniejsze miejsca na świecie. Całkiem niedawno pisaliśmy już o najpiękniejszej wsi, która zachwyca domkami z kamienia i widokami jak z bajki, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Ta najpiękniejsza wieś na świecie była rajem. Dziś ma poważny problem z turystamiTym razem jednak zajmiemy się najpiękniejszym miastem, które może być zdziwieniem. Okazuje się, że pierwsze miejsce nie powędrowało wcale do Francji, Rzymu czy Wenecji, a do mniej znanej lokalizacji w Wielkiej Brytanii!

Nie Rzym i Paryż. Najpiękniejsze miasto na świecie to angielskie Chester!

Według badań przeprowadzonych przez firmę Online Mortgage Advisor, najpiękniejszym miastem na świecie jest miasto Chester w Anglii. Naukowcy przeanalizowali ponad 2400 budynków w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, badając, w jakim stopniu ich proporcje odpowiadają zasadzie złotego podziału – matematycznej regule harmonii znanej już w starożytnej Grecji. Okazało się, że Chester ma aż 83,7% zgodności z idealnymi proporcjami. Co ciekawe, Wenecja uzyskała 83,3%, a Florencja 81,6%.

Chester stanie się perełką podróżników? Turystów już teraz nie brakuje!

Chester to jedno z najbardziej malowniczych miast w Anglii, które łączy w sobie klimat starożytnego miasta rzymskiego, średniowiecznego grodu i nowoczesnego ośrodka turystycznego. Wyróżnia się przede wszystkim tym, że na każdym kroku można tu poczuć historię – od brukowanych uliczek po wspaniale zachowane mury obronne, którymi do dziś można obejść całe stare miasto.

Najbardziej charakterystycznym miejscem Chester jest średniowieczne centrum z tzw. "The Rows" – unikalnymi, dwupoziomowymi galeriami handlowymi, które nie mają swojego odpowiednika nigdzie indziej na świecie. Drewniane, czarno-białe fasady budynków z XVI wieku wyglądają jak scenografia z filmu kostiumowego, a w ich wnętrzach mieszczą się dziś sklepy, kawiarnie i antykwariaty.

Ogromne wrażenie robi też katedra w Chester – monumentalna budowla w stylu gotyckim, której początki sięgają XI wieku. Zwycięska miejscowość to również miejsce, w którym starożytność spotyka się z naturą. Wzdłuż rzeki rozciągają się malownicze tereny spacerowe i parki, a w ciepłe dni można popłynąć łódką lub skorzystać z wycieczek po kanałach.

