Kompletnie pijany 17-latek pędził hulajnogą. Wiózł pasażerkę i rzucał wulgaryzmami w policjantów [ZDJĘCIA]

Pijany 17-latek szalał na hulajnodze! Wiózł koleżankę i wyzywał policjantów

W czwartek, 14 maja, pomorscy policjanci prowadzili akcję „Jednoślad”, podczas której kontrolowali użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Do działań włączyli się także funkcjonariusze drogówki z Kościerzyny. Mundurowi sprawdzili łącznie 35 osób poruszających się jednośladami.

Największe problemy miał 17-latek, który jechał hulajnogą elektryczną w stanie "wskazującym" w dodatku z dziewczyną.

- 17-latek został ukarany mandatem karnym za jazdę pod wpływem alkoholu — miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Za to wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Dodatkowo przewoził pasażerkę na hulajnodze elektrycznej, za co został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - zaznaczają pomorscy policjanci.

A to nie koniec! Pula zwiększyła się po tym, jak niepanujący nad emocjami nastolatek zaczął ubliżać funkcjonariuszom używając wulgaryzmów. Za to przewinienie mundurowi "dołożyli" jeszcze dodatkowe 100 zł. Łącznie ta nieodpowiedzialna przejażdżka kosztowała 17-latka 3100 zł mandatu.

Mundurowi ostrzegają. Jazda hulajnogą po alkoholu może słono kosztować

- Policjanci przypominają, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu jest niebezpieczne i grozi wysokimi mandatami. Funkcjonariusze apelują również o przestrzeganie przepisów, dotyczących przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych oraz zachowanie kultury podczas kontroli drogowych. Odpowiedzialne korzystanie z jednośladów to większe bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - zaznaczają mundurowi.

