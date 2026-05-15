Dramat pod Malborkiem! 19-latka była zakleszczona we wraku auta. Nie miała najmniejszych szans

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje 19-letnia kierująca

Dramatyczny wypadek w miejscowości Pordenowo w powiecie malborskim! W piątek, 15 maja rano osobowy seat uderzył bokiem w drzewo. Za kierownicą siedziała 19-letnia kobieta. Niestety mimo akcji ratunkowej jej życia nie udało się uratować.

Jak relacjonuje "Dziennik Bałtycki", zgłoszenie o wypadku służby otrzymały około godziny 7. Na miejsce skierowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku oraz druhów z OSP Lichnowy. Po dotarciu ratownicy zastali rozbite auto wbite w przydrożne drzewo. Młoda kobieta była zakleszczona we wraku. Podróżowała sama. Strażacy wydostali 19-latkę z pojazdu i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon kobiety.

19-latka zginęła na miejscu. Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca seatem na łuku drogi prawdopodobnie straciła panowanie nad autem, a następnie uderzyła w drzewo - taką informację przekazali mundurowi w rozmowie z portalem. Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniane są pod nadzorem prokuratora.

Po wypadku droga została całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

