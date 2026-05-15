Afera na Pomorzu! Miały być nowe miejsca w żłobkach, są zarzuty i zatrzymania

Dawid Piątkowski
2026-05-15 9:04

Miały być nowe miejsca dla dzieci w żłobkach, są zarzuty i zatrzymania! CBA rozbiło grupę podejrzaną o próbę wyłudzenia milionów złotych z programu „Aktywny Maluch”. Śledczy zatrzymali dziewięć osób, które miały posługiwać się fałszywymi dokumentami, by zdobyć nawet 2,5 mln zł dofinansowania na fikcyjne placówki w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły poniżej.

CBA zatrzymało 9 osób. Chodzi o miliony na żłobki z programu „Aktywny Maluch"

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziewięć osób podejrzewanych o próbę wyłudzenia pieniędzy z programu „Aktywny Maluch 2022–2029”. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Europejskiej.

Do zatrzymań doszło 12 maja 2026 roku. Funkcjonariusze delegatur CBA z Gdańska, Bydgoszczy i Lublina działali w związku ze sprawą dotyczącą podejrzenia nieprawidłowości przy ubieganiu się o dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc w żłobkach w Gdańsku i Gdyni.

Podczas akcji agenci przeprowadzili także przeszukania i zabezpieczyli dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Działania prowadzone były na terenie województw pomorskiego i lubelskiego.

- Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku prowadzą postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Biura Delegowanego Prokuratora Europejskiego przy Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Śledztwo dotyczy podejmowania od 2024 roku do 2025 roku czynności prowadzących do wyłudzenia dofinansowania na utworzenie nowych miejsc w żłobkach dla dzieci w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” - podaje CBA w komunikacie.

Miały powstać żłobki, zniknęły miliony? Śledczy ujawnili kulisy afery

Śledczy ustalili, że we wrześniu 2024 roku jedna z firm złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o utworzenie dziewięciu żłobków. Każda z placówek miała zapewnić opiekę dla 40 dzieci.

Kilka miesięcy później, w sierpniu 2025 roku, firma wystąpiła o wypłatę dofinansowania w wysokości ponad 282 tys. zł na każdy żłobek. Łącznie chodziło o około 2,5 mln zł z programu „Aktywny Maluch 2022–2029”, finansowanego także ze środków unijnych. Urząd wypłacił większość pieniędzy, ale część środków została zablokowana po wykryciu nieprawidłowości w dokumentach.

Według ustaleń śledczych firma miała posługiwać się fałszywymi dokumentami i oświadczeniami, aby zdobyć dofinansowanie.

- Zgromadzone dowody wykazały, że projektowi brakowało odpowiednich pomieszczeń, doświadczonej kadry oraz środków finansowych niezbędnych do stworzenia miejsc opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia - zaznacza CBA.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sprawą zajmuje się Prokuratura Europejska

Zatrzymani zostali przewiezieni do Biura Delegowanego Prokuratora Europejskiego działającego przy Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Tam przedstawiono im zarzuty związane ze sprawą wyłudzenia dofinansowania.

- Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wypłacone środki zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - dodaje CBA.

