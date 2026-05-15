Koszmarny wypadek na Pomorzu! Młody kierowca cudem przeżył zderzenie z ciężarówką

Dawid Piątkowski
2026-05-15 7:45

Groźny wypadek na Pomorzu! Na drodze krajowej nr 21 w Węgorzynku osobowy volkswagen czołowo zderzył się z ciężarówką. Za kierownicą auta siedział 20-latek, który tuż po zdarzeniu został przetransportowany do szpitala. Droga przez pewien czas była całkowicie zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Czołowe zderzenie ciężarówki i osobówki na Pomorzu. 20-latek trafił do szpitala

Groźny wypadek na drodze krajowej nr 21 w Węgorzynku w powiecie bytowskim. W czwartek, 14 maja, wieczorem doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Poważnie ranny został 20-letni kierowca volkswagena.

Jak podaje "Dziennik Bałtycki", do zdarzenia doszło około godziny 20 na terenie gminy Miastko. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że młody kierowca osobówki na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Volkswagen zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z ciężarową scanią.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. 20-latkiem zajęli się ratownicy medyczni. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala.

Po wypadku droga krajowa nr 21 była całkowicie zablokowana. Policjanci prowadzili na miejscu czynności i zabezpieczali ślady, które mają pomóc w dokładnym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

