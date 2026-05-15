Zginęli w Passacie na DK91 pod Tczewem. Policja szuka kierowcy białego transportera!

Tragiczny wypadek pod Tczewem. Zginęły dwie osoby. Policja szuka świadków

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie apelują do świadków tragicznego wypadku, do którego doszło 30 kwietnia na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Narkowy. W wyniku zderzenia zginęły dwie osoby podróżujące volkswagenem passatem.

Do tragedii doszło około godziny 6:30 rano.

- W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierujący oraz pasażer samochodu osobowego marki Volkswagen Passat. Funkcjonariusze zwracają się z do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego przebiegu, o kontakt z policją - informują funkcjonariusze.

Policja szuka kierowcy białego transportera

Szczególnie ważny dla śledczych jest kontakt z kierowcą białego volkswagena transportera, który mógł znajdować się w pobliżu miejsca wypadku w chwili tragedii.

Funkcjonariusze apelują również o przesyłanie nagrań z kamer samochodowych, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia.

- Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tczewie pod numerem telefonu: 47 742 82 88, 47 742 82 22 (całodobowo). Każda informacja może mieć znaczenie i pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodają mundurowi.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Jak przekazała straż pożarna, zgłoszenie o wypadku w gminie Subkowy wpłynęło 30 kwietnia o godzinie 6:31. Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Ratownicy przez długi czas walczyli o życie dwóch osób, prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety około godziny 7:25 lekarz stwierdził ich zgon. W akcji uczestniczył także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie pomocy udzielono czterem osobom rannym.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 91.

