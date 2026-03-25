Marcin Rogacewicz dostał urodzinową niespodziankę od ukochanej. Jeden szczegół zwraca uwagę!

Aleksandra Kalita
2026-03-25 21:16

Marcin Rogacewicz ma doskonały powód do świętowania. Aktor obchodzi właśnie swoje 46. urodziny. Ten wyjątkowy dzień spędza oczywiście razem ze swoja ukochaną. Agnieszka Kaczorowska przygotowała dla niego niespodziankę. Czy w ten sposób chciała osłodzić mu wiadomość o utracie pracy w TVP?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Najgorętsza para show-biznesu

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (46 l.) to zdecydowanie najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się w lutym ubiegłego roku. Chociaż sami nie komentowali natury swojego związku, to paparazzi kilka razy przyłapało ich czułości. Dopiero podczas premierowego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" tancerka i aktor potwierdzili swój związek. Od tamtej pory nie dają o sobie zapomnieć.

Od miesięcy zakochani spędzają ze sobą niemal każdą chwilę - czy to prywatnie, czy w pracy. Chociaż z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnali się zaskakująco szybko, to od razu rzucili się w wir wspólnych projektów. Razem "zagrali" produkcji audio "Zbój - zemsta Janosika", gdzie Marcin Rogacewicz użyczył głosu Janosikowi, a Agnieszka Kaczorowska jego ukochanej Marynie.

Poprowadzili również koncert walentynkowy w TVP. Krótko po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" zapowiedzieli trasę po Polsce ze swoim autorskim spektaklem tanecznym. Sztuka "Siedem" niedawno miała swoją premierę, a zakochani szykują się do kolejnych występów. A to dopiero początek. Agnieszka i Marcin wiedzą bowiem doskonale, jak spieniężyć swoją miłość.

Marcin Rogacewicz świętuje urodziny. Wymowny napis!

25 marca Marcin Rogacewicz świętuje 46. urodziny. Robi to oczywiście w towarzystwie ukochanej. Najpierw Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się wspólnym lunchem.

Bądź zawsze tak szczęśliwy - napisała aktorka przy zdjęciu partnera. Ten odwdzięczył jej się udostępnieniem relacji, do której dodał krótko: Dziękuję, Mała.

Jednak gwiazda "Klanu" miała w zanadrzu coś więcej niż tylko wspólne wyjście na posiłek. Podczas wspólnego spaceru po lesie postanowiła obdarzyć partnera urodzinowym tortem! 

Niech Twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane. Marcin Rogacewicz… dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu - napisała pod ich wspólnym zdjęciem.

Tort ozdobiony był różnymi instrumentami muzycznymi oraz karteczką z napisem "co dalej?". Czyżby była to zapowiedź kolejnego tajemniczego projektu? A może w ten sposób Agnieszka chciała nieco osłodzić ukochanemu dzisiejszą wiadomość o zakończeniu jego współpracy z TVP? 

