Marcin Rogacewicz stracił pracę w TVP?! Taka wiadomość w dniu urodzin aktora!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Razem w życiu, razem w pracy

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (46 l.) to najgorętsza para ostatnich miesięcy. W ubiegłym roku długo kryli się ze swoim uczuciem, by w spektakularny sposób potwierdzić plotki w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Chociaż z programem pożegnali się zaskakująco wcześnie, to nie mogą narzekać na brak zajęć.

Gwiazdą w ich parze zadecydowanie jest Agnieszka Kaczorowska, która od dziecka jest obecna na ekranie. Jej ukochany ma na swoim koncie role w popularnych serialach, ale to właśnie u boku Agni zdobył największą popularność. Do tej pory przystojny aktor kojarzony był głównie z rolą doktora Przemysława Zapały z "Na dobre i na złe".

W 2024 roku został nowym opiekunem tytułowego "Komisarza Alexa" i jako Paweł Kozera dołączył do ekipy produkcji TVP. Według najnowszych doniesień i to się zmieni. W dniu 46. urodzin Marcina Rogacewicza portal Pudelek przekazał, że jego przygoda z serialem dobiega końca.

Marcin Rogacewicz żegna się z pracą w TVP?!

Już w ubiegłym roku jego rola została znacznie ograniczona. Wszystko przez udział Marcina Rogacewicza w "Tańcu z Gwiazdami". Najnowsza decyzja producentów również ma związek z tanecznymi zapałami gwiazdy serialu. Aktor razem ze swoją ukochaną wyjechali bowiem w Polskę ze swoim autorskim spektaklem "Siedem". Znacznie ogranicza to czas, który mógłby spędzić na planie.

W odcinku, który widzowie zobaczą 18 kwietnia, u boku Alexa pojawi się nowy opiekun. Produkcja zdecydowała się na taką zmianę ze względu na inne zobowiązania Marcina Rogacewicza, a konkretnie jego spektakl "Siedem". Rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze - Paweł Kozera, którego grał, nie umrze, tylko wyjedzie z Warszawy. Czy kiedyś wróci? Na to raczej nikt się nie nastawia - przekazał informator Pudelka.

"Komisarz Alex" zdecydowanie nie ma szczęścia do swoich opiekunów. W piętnastoletniej historii serialu aż sześciu aktorów przyjmowało na siebie tę rolę. Byli to kolejno: Jakub Wesołowski (sezony 1–3), Antoni Pawlicki (sezony 4–9), Krystian Wieczorek (sezony 10–19), Wojciech Czerwiński (sezony 19–23), Jacek Knap (sezony 23–25), Marcin Rogacewicz (sezon 25-26). Ukochanego Agnieszki Kaczorowskiej ma zastąpić Karol Dziuba, znany m.in. z filmu "Sami swoi. Początek".

