Rafał Maserak ocenił spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza. Jego reakcja mówi wszystko

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz - spektakl "Siedem"

Zaraz po zakończeniu swojej przygody z "Tańcem z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdecydowali się nie zwalniać tempa. Postanowili przenieść umiejętności zdobyte na najsłynniejszym polskim parkiecie prosto na deski teatru, tworząc autorski spektakl taneczny zatytułowany "Siedem". Para ma już za sobą debiutanckie pokazy, a recenzje publiczności są niezwykle przychylne. Widzowie chwalą zarówno estetyczną, jak i merytoryczną stronę tego wyjątkowego widowiska.

Podczas oficjalnej premiery sztuki "Siedem" w warszawskim Garnizonie Sztuki nie mogło zabraknąć znajomych z show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znalazł się Rafał Maserak, który jeszcze niedawno surowo oceniał taneczne postępy Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami". Znany tancerz i telewizyjny juror w wywiadzie dla Eski podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tanecznego projektu stworzonego przez aktora w duecie z Kaczorowską.

29

Rafał Maserak ocenił projekt Kaczorowskiej i Rogacewicza

W rozmowie z reporterem Eski Rafał Maserak opowiedział o swoich odczuciach po obejrzeniu premierowego występu "Siedem". Doświadczony tancerz był pod wielkim wrażeniem ogromnego postępu, jakiego w zaledwie kilka miesięcy dokonał Marcin Rogacewicz. Zwrócił też uwagę na profesjonalizm Agnieszki Kaczorowskiej, chwaląc ją za to, że umiejętnie oddała pole partnerowi, choć sama jest przecież zawodową tancerką. Według Maseraka, na scenie stworzyli nierozerwalną całość, co znacznie wzmocniło pozytywny odbiór całego przedstawienia.

Fajne show taneczne. Chylę czoła w stronę Marcina, ponieważ sprostał takim choreografiom i rozwinął się, jeśli chodzi o poziom taneczny. Super, że Agnieszka nie wyszła na pierwszy plan, tylko wspólnie stworzyli jedność i to było widać gołym okiem podczas tego spektaklu - powiedział reporterowi Eski.

Gdy zapytano go, jaką notę przyznałby Kaczorowskiej i Rogacewiczowi za ich występ – nawiązując do jego roli jurora w "Tańcu z gwiazdami" – Rafał zgrabnie wymigał się od udzielenia bezpośredniej odpowiedzi.

Pomidor! - powiedział ze śmiechem.

29