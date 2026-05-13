Znakomite wieści dla Polski przed finałem Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wylosowała świetną pozycję

Adrian Rybak
2026-05-13 16:12

Polska zatańczy i zaśpiewa w wielkim finale Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska skradła serca widzów podczas pierwszego półfinału w Wiedniu i wywalczyła awans do decydującego starcia. Chwilę później do polskich sympatyków konkursu dotarła kolejna radosna nowina. Nasza reprezentantka miała niezwykłe szczęście podczas losowania połówek finałowych!

Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska
Polska w finale Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska ma powody do radości. Reprezentantka Polski z powodzeniem przeszła przez pierwszy półfinał Eurowizji 2026. Mimo pojawiających się wcześniej wątpliwości, artystka wywalczyła bilet do wielkiego finału. Dzięki temu Polska drugi raz z rzędu zaprezentuje się w najważniejszym, sobotnim koncercie. W ubiegłym roku w Bazylei o zwycięstwo walczyła Justyna Steczkowska, plasując się na 14. pozycji. Zobaczymy, czy jej młodsza koleżanka zdoła osiągnąć wyższą lokatę, jednak zwiastuny są optymistyczne. Tuż po półfinale przeprowadzono losowanie połówek na finał. Alicja Szemplińska wylosowała drugą połówkę! To z pewnością pozytywna wiadomość, która niesie za sobą konkretne korzyści.

Alicja Szemplińska w drugiej połowie

Alicja Szemplińska znalazła się w drugiej połowie stawki wielkiego finału Eurowizji 2026. Jej występ zaplanowano w drugiej części muzycznego widowiska, co oznacza, że producenci przydzielą jej numer startowy z przedziału od 13 do 25. To wyśmienita wiadomość dla polskiej delegacji. Z danych statystycznych wynika, że reprezentacje występujące w końcowej fazie gali z reguły osiągają wyższe lokaty. Przypuszcza się, że późniejsze prezentacje silniej zapadają w pamięć publiczności, a artyści mają większe szanse na pozostawienie niezatartych wrażeń. Choć samo w sobie nie przesądza to o triumfie Polki, stanowi jednak istotny atut. Los bez wątpienia uśmiechnął się do Alicji!

Kiedy finał Eurowizji 2026?

Decydujące starcie w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja 2025 roku, o godzinie 21:00. Wtedy to poznamy ostateczną lokatę, na której uplasuje się Alicja Szemplińska. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanałach TVP1 oraz TVP Polonia.

