Julia Wieniawa oceniła występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Te słowa mówią wszystko

Alicja Szemplińska zachwyca na Eurowizji 2026

Tegoroczny, pierwszy półfinał Eurowizji 2026 przyniósł polskim fanom mnóstwo radości, a Alicja Szemplińska pewnie awansowała do sobotniego starcia o ostateczne zwycięstwo. Nasza reprezentantka, zamykająca stawkę jako przedostatnia, natychmiastowo oczarowała zarówno widzów w domach, jak i publiczność zgromadzoną w eurowizyjnej arenie. Piosenkarka musiała uzbroić się w cierpliwość, gdyż jej debiut w barwach Polski planowano pierwotnie na 2020 rok. To oczekiwanie jednak się opłaciło, bo artystka zapewniła jeden z najbardziej imponujących wokalnie fragmentów tego wieczoru. Całe widowisko świetnie łączyło w sobie czysty śpiew, dopracowane układy taneczne i efektowną oprawę wizualną. Po wszystkim wokalistka świętowała swój sukces w green roomie, wymieniając czułości z ukochanym. W tych ważnych chwilach dopingowali ją również rodzice oraz przyjaciele ze środowiska artystycznego. Głos w sprawie scenicznych popisów reprezentacji zabrała między innymi Julia Wieniawa. Piosenkarka, która ma na koncie współpracę z tancerzem znanym z teledysku Harry'ego Stylesa, w zwięzłych słowach zrecenzowała efektowny występ polskiej delegacji.

Reakcja Julii Wieniawy na eurowizyjne show Polski

Julia Wieniawa z entuzjazmem odniosła się do występu Alicji Szemplińskiej na tegorocznej Eurowizji. Jurorka popularnego formatu „Mam talent”, która sama przykłada ogromną wagę do widowiskowej oprawy swoich koncertów, doceniła rozmach i profesjonalizm polskiej ekipy. Aktorka wyraźnie podkreśliła, że zaprezentowane show niczym nie ustępowało najwyższym, globalnym standardom branży muzycznej.

„Aaaa! Poziom światowy by Poland - napisała, dołączając emotikonę ognia. ”

Warto dodać, że w przeszłości sama Wieniawa była pytana o chęć reprezentowania naszego kraju na tej imprezie. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post gwiazda nie wykluczyła jednoznacznie takiego scenariusza na przyszłość.

„Może jak kiedyś dostanę taką propozycję i będę miała pod to dobry repertuar, bo to musi być imperialna piosenka, to czemu nie? Wyznaję taką zasadą w życiu, że nigdy nie mów nigdy, bo potem się wyjdzie na hipokrytę - wyznała.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026