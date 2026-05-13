Julia Wieniawa oceniła występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Te słowa mówią wszystko

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-13 17:30

Alicja Szemplińska dostarczyła fanom niesamowitych wrażeń podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Polska wokalistka wywalczyła awans do sobotniego wielkiego finału. Jej sceniczne popisy nie umknęły uwadze Julii Wieniawy, która wymownie podsumowała eurowizyjne show polskiej reprezentantki.

Julia Wieniawa o Alicji Szemplińskiej
Alicja Szemplińska zachwyca na Eurowizji 2026

Tegoroczny, pierwszy półfinał Eurowizji 2026 przyniósł polskim fanom mnóstwo radości, a Alicja Szemplińska pewnie awansowała do sobotniego starcia o ostateczne zwycięstwo. Nasza reprezentantka, zamykająca stawkę jako przedostatnia, natychmiastowo oczarowała zarówno widzów w domach, jak i publiczność zgromadzoną w eurowizyjnej arenie. Piosenkarka musiała uzbroić się w cierpliwość, gdyż jej debiut w barwach Polski planowano pierwotnie na 2020 rok. To oczekiwanie jednak się opłaciło, bo artystka zapewniła jeden z najbardziej imponujących wokalnie fragmentów tego wieczoru. Całe widowisko świetnie łączyło w sobie czysty śpiew, dopracowane układy taneczne i efektowną oprawę wizualną. Po wszystkim wokalistka świętowała swój sukces w green roomie, wymieniając czułości z ukochanym. W tych ważnych chwilach dopingowali ją również rodzice oraz przyjaciele ze środowiska artystycznego. Głos w sprawie scenicznych popisów reprezentacji zabrała między innymi Julia Wieniawa. Piosenkarka, która ma na koncie współpracę z tancerzem znanym z teledysku Harry'ego Stylesa, w zwięzłych słowach zrecenzowała efektowny występ polskiej delegacji.

Reakcja Julii Wieniawy na eurowizyjne show Polski

Julia Wieniawa z entuzjazmem odniosła się do występu Alicji Szemplińskiej na tegorocznej Eurowizji. Jurorka popularnego formatu „Mam talent”, która sama przykłada ogromną wagę do widowiskowej oprawy swoich koncertów, doceniła rozmach i profesjonalizm polskiej ekipy. Aktorka wyraźnie podkreśliła, że zaprezentowane show niczym nie ustępowało najwyższym, globalnym standardom branży muzycznej.

„Aaaa! Poziom światowy by Poland - napisała, dołączając emotikonę ognia. ”

Warto dodać, że w przeszłości sama Wieniawa była pytana o chęć reprezentowania naszego kraju na tej imprezie. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post gwiazda nie wykluczyła jednoznacznie takiego scenariusza na przyszłość.

„Może jak kiedyś dostanę taką propozycję i będę miała pod to dobry repertuar, bo to musi być imperialna piosenka, to czemu nie? Wyznaję taką zasadą w życiu, że nigdy nie mów nigdy, bo potem się wyjdzie na hipokrytę - wyznała.

