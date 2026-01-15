Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Miłość pod okiem kamery

W ostatnich miesiącach o żadnej parze nie było tak głośno, jak o Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i Marcinie Rogacewiczu (45 l.). Zakochani, którzy za niedługo będą świętować pierwszą rocznicę związku, przez pierwsze miesiące nie komentowali publicznie swojej relacji. Nie ukrywali się za to przed paparazzi, a z czasem sami zaczęli podsycać plotki różnymi wpisami i komentarzami na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz swój związek potwierdzili w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po soczystym pocałunku już nikt nie mógł mieć wątpliwości co do natury ich relacji. Chociaż dla wielu byli faworytami do zwycięstwa, to pożegnali się z programem na krótko przed finałem.

Wygląda na to, że zakochani nie mają zamiaru zmarnować danej im szansy i próbują wykorzystać rozgłos przy innych projektach. Już kilka tygodni temu w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, Agnieszka zdradziła, że ma wiele planów na przyszły rok, w tym kilka z Rogacewiczem. Nie wykluczyła również powrotu do telewizji. Oczywiście z ukochanym u boku.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Tak wyglądało ich pierwsze spotkanie

Na razie przygotowują się do premiery wspólnego tanecznego spektaklu "Siedem", z którym już niedługo wyruszą w Polskę. O przygotowaniach do przedstawienia opowiedzieli w programie "Pytanie na Śniadanie". Przy okazji wzięli udział w popularnym wyzwaniu "2016 challenge". Okazuje się bowiem, że aktorska para pierwszy raz spotkała się właśnie dziesięć lat temu.

Do spotkania doszło na planie "Na dobre i na złe", gdzie Marcin Rogacewicz przez dziesięć lat wcielał się w rolę doktora Przemysława Zapały. Z kolei Agnieszka Kaczorowska w jednym z odcinków zagrała tancerkę erotyczną, która potrzebowała pomocy medycznej.

To rzeczywiście jest powrót do naszego pierwszego w życiu spotkania. Spotkaliśmy się na planie "Na dobre i na złe", ja tam grałam epizod, a Marcin, wiadomo, był tam doktorem. Co prawda wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... - wspominała w programie Agnieszka.

Ukochany ma znacznie lepszą pamięć, bo wiedział, ile wymieli ze sobą wtedy słów: "Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów" - dodał Marcin. Aktorka dodała następnie, że potem przez wiele lat się nie widzieli. W 2023 roku zaczęli razem grać w sztuce "To tylko botoks" na Scenie Relax.

I potem bardzo długo się nie widzieliśmy, ale to w sumie takie miłe wspomnienie z perspektywy dnia dzisiejszego

