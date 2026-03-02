Doda królową polskiego internetu! Zmiażdżyła konkurencję. Kto by się spodziewał aż takiej przewagi?

Jak co roku prestiżowy ranking See Bloggers jasno wskazuje, które gwiazdy są w sieci najpopularniejsze. Ranking powstaje na podstawie dokładnych zliczeń każdego polubienia, obserwacji i wyświetlenia treści zamieszczanych na profilach gwiazd w internecie. I ta oto królowa nie ustępuje miejsca nikomu. Mowa oczywiście o Dodzie (42 l.). Gonią ją tylko polscy raperzy.

Doda królową polskiego internetu

Doda otwiera ranking w kategorii Osoba Publiczna. Kolejny rok z rzędu króluje w polskim internecie! Za nią uplasowali się raper Malik Montana (36 l.), aktorka Klaudia Halejcio (36 l.), trenerka Anna Lewandowska (37 l.) oraz raper Kizo (31 l.). W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Joanna Koroniewska (47 l.), Julia Wieniawa (27 l.) czy Martyna Wojciechowska (47 l.).

Zobacz także: Doda zmieniła bikini na zupełnie inne wdzianko. Takiej jej nie znacie!

Spory awans w porównaniu do ubiegłego roku zaliczyła m.in. Magda Gessler (72 l.) - z miejsca 24. trafiła na 16., z kolei Kuba Wojewódzki (62 l.) i Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) spadli - on z 12. na 29., ona z 36. na 58.

Dzięki takim rankingom reklamodawcom łatwiej jest wybierać gwiazdy do spotów reklamowych czy współprac, których w sieci nie brakuje.

Drugi rok z rzędu Doda zostaje najpopularniejszą osobą publiczną w polskim internecie i znowu z ogromną przewagą. W poprzednim rankingu popularność Dody została wyliczona na 17 milionów, co dało jej 4 miliony przewagi nad znajdującą się na drugim miejscu Anną Lewandowską. W tym roku popularność piosenkarki skoczyła o... 10 milionów! Doda z 27 milionami bezapelacyjnie zdobyła pierwsze miejsce wśród osób publicznych, z przewagą 9,5 miliona nad drugą pozycją - Malikiem Montaną. (...) Liczba fanów Dody również znacząco urosła - od zeszłorocznego rankingu Dodzie przybyło aż 700 tysięcy fanów i obecnie Artystka może się pochwalić 5,7 milionami fanów! - czytamy na instagramowym profilu piosenkarki.

Zobacz także: Śmiali się, gdy Doda mówiła o cierpieniu zwierząt. Odwróciła się i zrównała ich z ziemią. Wstyd

Które miejsca zajęły inne gwiazdy?

Gwiazd w rankingu jest dużo więcej:

miejsce 8. - Julia Wieniawa

miejsce 9. - Martyna Wojciechowska

miejsce 11. - Roxie Węgiel

miejsce 15. - Maciej Musiał

miejsce 16. - Magda Gessler

miejsce 51. - Justyna Steczkowska

miejsce 65. - Joanna Krupa

miejsce 72. - Agnieszka Kaczorowska

miejsce 89. - Krzysztof Ibisz

Zobacz więcej zdjęć. Doda na hiszpańskich wertepach. Zerknijcie na jej buty. Takiej Dody nie znacie!

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

42