Zendaya i Tom Holland wzięli tajemny ślub? Stylista aktorki puścił farbę

Zendaya i Tom Holland sformalizowali związek?

Dla wielu obserwatorów show-biznesu Zendaya i Tom Holland stanowią duet wręcz idealny. Oficjalnie potwierdzili swoją relację w 2021 roku, a spekulacje o kolejnym kroku nasiliły się podczas gali Złotych Globów 2025, gdy na lewej dłoni aktorki dostrzeżono diamentowy pierścionek. Jeszcze w tym samym roku Holland sprostował jednego z dziennikarzy, który określił Zendayę mianem jego dziewczyny. Aktor wówczas roześmiał się i powiedział: „narzeczona”. Fani z niecierpliwością wyczekiwali informacji o ceremonii, jednak para znana jest z niezwykłej dbałości o prywatność i unikania tematów osobistych w mediach. Teraz jednak pojawiły się pogłoski, że ślub już się odbył, a źródłem tych rewelacji jest stylista Law Roach.

ZOBACZ TAKŻE: To będzie najlepsza "Drama" tego roku. Zendaya i Pattinson tuż przed ślubem skoczą sobie do gardeł

Law Roach nie utrzymał języka za zębami

Sensacyjną nowinę Law Roach przekazał na czerwonym dywanie w trakcie gali Actor Awards 2026. W rozmowie z Access Hollywood stylista gwiazdy bez ogródek stwierdził:

„Ślub już się odbył. Przegapiliście go” - powiedział Law Roach.

Zaskoczony reporter dopytywał dla pewności, czy informacja ta jest zgodna z prawdą. Roach roześmiał się i potwierdził, mówiąc:

„to absolutna prawda” - dodał stylista.

Mimo że wszyscy wciąż oczekują na oficjalny komunikat pary, wiadomość ta wywołała ogromną radość wśród fanów aktorów.

Miłość Zendayi i Hollanda na przestrzeni lat

Ich wspólna historia rozpoczęła się w 2016 roku na planie produkcji „Spider-Man: Homecoming”. Przez długi czas, bo aż do 2020 roku, utrzymywali w mediach, że łączy ich wyłącznie przyjaźń. Przełom nastąpił w lipcu 2021 roku, kiedy to paparazzi uwiecznili ich pocałunek w Los Angeles, co ostatecznie potwierdziło romantyczny charakter ich relacji. Od tamtej pory wspólnie promowali film „Spider-Man: Bez drogi do domu” i regularnie pokazywali się razem publicznie. W 2023 roku para odwiedziła nawet Polskę, bawiąc się na koncercie Beyoncé na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026