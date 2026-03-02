Przeciek z nagrań polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Informator wskazuje jedną faworytkę

Faworytka preselekcji do Eurowizji 2026 według przecieków

Telewizja Polska zrezygnowała w tym roku z transmisji na żywo, decydując się na wcześniejszą rejestrację polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Materiał nagrano pierwszego dnia marca, a widzowie zobaczą go na antenie TVP1 dopiero w sobotę, 7 marca o godzinie 17:35. Mimo prób zachowania poufności przez produkcję, do mediów przedostały się wieści z planu. Osoba, która obserwowała zmagania artystów, przekazała serwisowi Pudelek, że poziomem realizacji i wokalem deklasuje rywali Alicja Szemplińska.

To był występ na absolutnie światowym poziomie. Zostawiła konkurencję w tyle - czytamy na Pudelku.

Anonimowe źródło wskazało także na innych wykonawców, jednak w relacji zabrakło wzmianek o wokalistkach typowanych dotąd na liderki wyścigu. Informator pominął w swoich ocenach zarówno Basię Giewont, jak i Anastazję Maciąg, które w opinii fanów i ekspertów stanowiły największe zagrożenie dla Szemplińskiej.

Sporym zaskoczeniem okazał się występ Jeremiego Sikorskiego, który widać, że miał pomysł na to, jak chce się zaprezentować. Przemyślany był również występ Pręgowskiego - będzie kabaretowo, na wesoło, jako jedyny miał wszystkie wokale na żywo. W obrazu świetnie wypada również Stasiek Kukulski. Może być czarnym koniem - zapewnia.

Szczegóły występu Alicji Szemplińskiej

Sama zainteresowana pojawiła się niedawno w studiu ESKI, gdzie oszczędnie opowiedziała o przygotowaniach do telewizyjnego show. Choć unikała zdradzania wszystkich kart, potwierdziła obecność czterech tancerzy towarzyszących jej na scenie. Wokalistka zaznaczyła jednak, że nie będzie to typowy układ taneczny, lecz specyficzna forma ruchu scenicznego.

Lista uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026

O bilet na jubileuszowy konkurs w Wiedniu walczy łącznie ośmioro wykonawców. Poniżej prezentujemy oficjalne zestawienie artystów oraz tytuły utworów, które usłyszymy podczas koncertu eliminacyjnego:

Basia Giewont - „Zimna woda”

Stasiek Kukulski - „This too shall pass”

Anastazja Maciąg - „Wild Child”

Piotr Pręgowski - „Parawany Tango”

Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska - „Nie bój się”

Alicja Szemplińska - „Pray”

Ola Antoniak - „Don't you try”