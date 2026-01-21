Śmiali się, gdy Doda mówiła o cierpieniu zwierząt. Odwróciła się i zrównała ich z ziemią. Wstyd

Doda uczestniczyła w politycznym posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji ds. Ochrony Zwierząt, by zabrać głos między innymi na temat nielegalnych praktyk w polskich schroniskach, ale mówiła też o strzelaniu petardami podczas różnych imprez okolicznościowych. Jej wielkie zaangażowanie, które zapoczątkowała sprawa w Bytomiu, odbija się szerokim echem w mediach. Przy okazji denerwuje tych, którzy na cierpieniu tych bezbronnych istot robią duże pieniądze. Doda jest znana z miłości do zwierząt i bezkompromisowego podejścia, kiedy chodzi o ich bezpieczeństwo. Jeśli połączymy to z jej wybuchowym i silnym charakterem, niszczycielska mieszanka gotowa.

Nic więc dziwnego, że obecność Rabczewskiej na komisji paraliżowała niektórych uczestników. Nie wszyscy jednak podeszli do sprawy na poważnie. Kiedy Doda mówiła o tym, co należy zrobić, by zaprzestać barbarzyństwa wobec naszych czworonożnych (i nie tylko) przyjaciół, za jej plecami dało się słychać śmiechy. Ktoś świetnie się bawił, choć temat niezwykle poważny.

- Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj być. Przede wszystkim odnosząc się do tej komisji, bo jestem pierwszy raz w takiej sytuacji , chciałam powiedzieć, że jestem w szoku. Widząc ten stół za mną, widziałam głupie uśmiechy, szydercze miny i śmianie się w momencie, kiedy mówimy o śmierci zwierząt czy reakcji chorych dzieci i dorosłych - powiedziała oburzona Doda.

Później padły jeszcze mocniejsze słowa. Dorota Rabczewska w komentarzu w mediach społecznościowych wyjaśniała, że zwróciła się do przedstawicieli branży fajerwerkowej. To, co powiedziała na komisji, wbija fotel. Więcej poniżej.

Doda miażdży branżę fajerwerkową. "Wy walczycie o pieniądze, o każdą złotówkę, a my o żywe istoty"

Doda zwróciła się do tych, którzy za jej plecami śmiali się, kiedy na komisji padały wstrząsające słowa dotyczące cierpienia zwierząt oraz bezbronnych istot. Cierpienia, które potęgują również hałasy i strzały wywoływane przez petardy, o czym mówi się w wielu krajach na całym świecie. Tymczasem Polska jest gigantem, jeśli chodzi o produkcję fajerwerków.

- Ja rozumiem, że "pieniądze to jest wszystko", że walczycie o każdą złotówkę, ale trochę szacunku do tego stołu, który stara się walczyć o kogoś innego. Chociaż udawajcie! Po prostu się nie śmiejcie, bo to świadczy o zaburzeniach psychicznych. Nie śmiejcie się w twarz, kiedy mówimy o śmierci zwierząt i śmierci ludzi. Bardzo proszę. Mam nagrane nawet kobiety, jak się śmieją. To jest szokujące - mówiła Doda.

Na koniec Dorota Rabczewska podsumowała, że jedna z pań powiedziała jej, że "polityków ludzie nie słuchają, a panią wysłuchają", dlatego postanowiła tu przyjść. - Jako artystka kochająca psy nad życie nie będę mówić dzisiaj politycznym językiem ani dyplomatycznym, bo po prostu nie potrafię, nie umiem. Będę mówić prosto z serca, bo ten język ludzie rozumieją i za nim idą. Chciałoby się powiedzieć, że nasze człowieczeństwo zeszło na psy, ale bym wtedy psy obraziła - stwierdziła.

Wystąpienie Dody przez większość internautów jest bardzo dobrze oceniane. Ale czy zaangażowanie osób ze świata show-biznesu przyniesie faktyczną zmianę? Pozostaje mieć nadzieję, że tak, bo sprawa jest szczególnie ważna społecznie.

