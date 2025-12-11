Oni naprawdę są wszędzie razem! Kaczorowska i Rogacewicz tym razem jako Janosik i Maryn

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-11 12:54

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znów połączyli siły – i to w projekcie, jakiego nikt się po nich nie spodziewał. Popularny duet, który widzowie uwielbiają oglądać w duecie, tym razem wcielił się w legendarną parę: Janosika i Marynę. To ich pierwszy audioserial, a dodatkowo… pierwszy raz musieli mówić gwarą góralską!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych telewizyjnych duetów ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że producenci coraz chętniej obsadzają ich razem. Tym razem poszli o krok dalej – oboje stali się głosami dwóch kultowych bohaterów w najnowszej superprodukcji Audioteki "Zbój".

Kaczorowska i Rogacewicz znów razem – teraz w góralskim audioserialu

Agnieszka zdradziła kulisy projektu na Instagramie, nie kryjąc ekscytacji i zdenerwowania.

Ale przygoda! Pierwszy raz w życiu zagraliśmy w audioserialu. To było duże wyzwanie… nie dość że pierwszy raz tylko głosem, to jeszcze od razu gwarą góralską

– napisała aktorka. To właśnie ona wciela się w Marynę, a partnerujący jej Marcin Rogacewicz został… samym Janosikiem.

Para aktorów przyznała, że praca wyłącznie głosem była dla nich kompletnie nowym doświadczeniem. W studiu musieli stworzyć emocje, wzruszenia i napięcie bez wsparcia mimiki czy gestów. – W najnowszej superprodukcji Audioteki pod tytułem „Zbój” wcielamy się w Janosika i Marynę. Premiera na początku przyszłego roku – dodała Kaczorowska.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wrócą do telewizji?! "Są propozycje, które trzeba rozważyć"

„Zbój” od Audioteki – góralska superprodukcja z gwiazdorską obsadą

Na planie towarzyszyła im imponująca obsada. W produkcji usłyszymy m.in. Danutę Stenkę, Otara Saralidze, Krystiana Modzelewskiego, Krzysztofa Szczepaniaka i Konrada Darocha. Aktorka nie ukrywała wdzięczności za możliwość pracy z tak mocnymi nazwiskami.  

Dziękujemy za zaproszenie do tego projektu i za możliwość pracy z najlepszymi. Za Waszą życzliwość, pomoc i świetną energię!

– podkreśliła. Wszystko wskazuje na to, że „Zbój” może okazać się jednym z najbardziej wyczekiwanych audioseriali początku roku. Zwłaszcza że Kaczorowska i Rogacewicz – duet, który widzowie pokochali za naturalną chemię – tym razem tworzą parę także w świecie dźwięku. Czy okażą się duetem doskonałym? Przekonamy się już niebawem.

Nie przegap: Marcin Rogacewicz rzucił aktorstwo dla warzywniaka. A za minutkę… zamknął budkę

Agnieszka Kaczorowska kwitnie w miłości
39 zdjęć
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ