George Clooney nagle wparował na scenę w Poznaniu. Rozległy się piski, a Amal Clooney wspomniała o rozwodzie!

Amal i George Clooneyowie w Poznaniu

W Poznaniu trwa 11. edycja Impactu. To dwudniowe wydarzenie poświęconego gospodarce, geopolityce, technologii, kulturze i sprawom społecznym. W tym roku na scenie wystąpi blisko 650 prelegentów, wśród których są politycy, światowi liderzy, biznesmeni, naukowcy czy gwizdy kultury i sztuki.

Gościem wydarzenia była również Amal Clooney (48 l.). Przez związek z George'm Clooneyem stała się częścią światowego show-biznesu, ale zdecydowanie daleko jej do bycia hollywoodzką celebrytką. Jest cenioną adwokatką specjalizującą się w prawie międzynarodowym, obronie praw człowieka oraz sprawach dotyczących zbrodni wojennych. Pracowała przy głośnych sprawach, często reprezentuje ofiary prześladowań.

Dziesięć lat temu razem z mężem założyli fundację Clooney Foundation for Justice, której głównym celem jest walka o sprawiedliwość i ochrona praw człowieka na całym świecie. Podczas konferencji Impact'26 w rozmowie z Anitą Werner (48 l.) opowiedziała m.in. o działalności swojej fundacji, walki o sprawiedliwość, ochronie praw kobiet, wolności słowa i ściganiem zbrodni wojennych.

Amal Clooney o plotkach o rozwodzie i ciąży

W pewnym momencie rozmowa zeszła na bardziej prywatne tematy. Gdy dziennikarka TVN-u zapytała prawniczkę o to, kto dominuje w jej prywatnym życiu, niespodziewanie na scenie pojawił się George Clooney (65 l.). Według relacji obecnych na sali dziennikarzy publiczność bardzo entuzjastycznie zareagowała na obecność aktora. Oprócz oklasków można było usłyszeć gwizdy.

Małżonkowie mówiąc o wolności słowa wspomnieli o zalewającą sieć falę fake newsów. Amal Clooney stwierdziła, że co chwile pojawiają się nowe plotki na ich temat, które szybko trafiają ich bliskich.

Co dwa tygodnie dowiaduję się, że się rozwodzę albo, że jestem w ciąży. Znajomi do mnie dzwonią i mówią, że przecież to prawda, bo widzieli to na Facebooku. Staram się zawsze pytać ludzi, skąd mają tę informację. Czy ją zweryfikowali. Technologia rozwija się dużo szybciej niż sprawiedliwość - mówiła Clooney.

Z kolei aktor zauważył, że od pewnego czasu krążą doniesienia o jego artystycznej emeryturze. Wystarczyło, że kiedyś powiedział, że zawodowe sprawy zwalniają. Zaznaczył, że nie ma zamiaru rezygnować z aktorstwa.

