George Clooney już w Polsce! Bilety na spotkanie z hollywoodzkim gwiazdorem kosztowały majątek

Clooney w Łodzi. Aktor był w znakomitym humorze

George Clooney, znany z takich hitów jak "Ostry dyżur", "Ocean’s Eleven" czy "Syriana", wylądował już w Polsce. Aktor przyleciał do Łodzi w piątkowe popołudnie i, jak donoszą świadkowie, był w doskonałym nastroju. Zanim udał się do hotelu, chętnie zapozował do wspólnego zdjęcia z pracownikami Portu Lotniczego Łódź, a fotografia natychmiast trafiła do mediów społecznościowych.

Wszystko wskazuje jednak na to, że George Clooney nie zabawi w Polsce długo. Jak ustalił "Dziennik Łódzki", aktor planuje uczestniczyć jedynie w spotkaniu z publicznością, po czym niemal od razu wróci na lotnisko.

Będziemy zachęcać naszego gościa do zwiedzania miasta, ale wszystko zależy od niego

– tłumaczył w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" Błażej Lenkowski, dyrektor Igrzysk Wolności.

George Clooney gwiazdą XII edycji Igrzysk Wolności

Spotkanie z aktorem odbędzie się 25 października o godzinie 19:30 w hali Expo w Łodzi. Rozmowa z Clooney'em ma potrwać około godziny i odbędzie się pod hasłem "George Clooney: Historia niezwykła". Aby wziąć w niej udział, należało zakupić wejściówkę VIP w cenie 3,5 tysiąca złotych. W ramach wydarzenia George opowie o swoich doświadczeniach zawodowych, działalności społecznej i zaangażowaniu w obronę praw człowieka.

Od lat zapraszamy do Łodzi polityków, aktywistów, publicystów i ludzi świata nauki, zabierających głos w obronie praw człowieka i demokratycznych wartości. Jestem ciekaw, czy George Clooney podzieli się kulisami funkcjonowania środowisk związanych z Partią Demokratyczną w USA

– mówi w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" Błażej Lenkowski.

George Clooney to nie tylko wybitny aktor i reżyser, ale także zaangażowany społecznie działacz. Od lat wspiera inicjatywy humanitarne i otwarcie krytykuje politykę Donalda Trumpa. W Hollywood od dawna spekuluje się, że gwiazdor mógłby w przyszłości sam stanąć do wyścigu o fotel prezydenta USA. Choć kariera Clooneya trwa już ponad trzy dekady, sam aktor coraz częściej wspomina, że myśli o artystycznej emeryturze i chce więcej czasu poświęcać rodzinie.

Organizatorzy Igrzysk Wolności przyznają, że zaproszenie Clooneya to ogromny sukces i szansa na promocję miasta.

