Liche ramionka w Cannes. Wychudzone sylwetki gwiazd budzą niepokój... Tylko spójrzcie na Demi Moore!

Gwiazdy i kreacje na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes.

Ruszyły czerwone dywany i premiery na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Jak co roku - gwiazdy i ich kreacje wzbudzają podziw i sensację nie mniejsze, niż filmowe hity wyświetlane podczas święta kina.

W pierwszych dniach nie brakowało zachwytów, ale i kontrowersji - niestety moda na wychudzone sylwetki w Hollywood wróciła, zadomowiła się i trwa w najlepsze. Niezdrowo wyglądające gwiazdy budzą niepokój wśród fanów.

Demi Moore z przerażająco wychudzoną sylwetką. To jeszcze zdrowe?

Największe "wrażenie" robi ostatnio Demi Moore. Piękna aktorka słynie z tego, że czas się dla niej zatrzymał, ale na ostatnich eventach też coś innego przyciąga uwagę - chodzi głownie o jej podejrzanie wychudzoną sylwetkę, co widać zwłaszcza po ramionach i obojczykach gdy zakłada eleganckie suknie. Na festiwalu w Cannes zaprezentowała przepiękną, obcisłą kreację z gorsetem, która cała połyskiwała niczym żywe srebro. Niestety - efekt gorsetu jeszcze bardziej potęgował wrażenie, że byle wietrzyk mógłby zdmuchnąć jej drobne ciało z czerwonego dywanu. Niestety - wiele innych gwiazd też prezentowała przerażająco szczupłe ramiona i torsy.

Zjawiskowa i seksowna Heidi Klum

Na przeciwległym końcu spektrum mamy Heidi Klum. Piękna modelka wygląda ostatnio nieco dorodniej, ale nic sobie z tego nie robi. Jest radosna i uśmiechnięta, a jej sylwetka prezentuje się niezwykle kobieco - zwłaszcza w pięknej i zwiewnej beżowej sukni, którą założyła w Cannes. Humor nie opuszczał jej nawet na chwilę i widać było gołym okiem, że świetnie się czuje w swoim ciele.

Joan Collins i Jane Fonda skradły show

Potężny zachwyt wzbudziły dojrzałe gwiazdy - Joan Collins i Jane Fonda. Ta pierwsza dosłownie skradła show w czarnej sukni z potężnym, białym elementem wokół torsu. Makijaż i fryzura przywoływały lata świetności z "Dynastii", a kreacja idealnie łączyła przepych złotej ery Hollywood z nowoczesnością. Jane Fonda z kolei postawiła na jedną ze swoich ulubionych, prostych sukienek z cekinów. Prosty nie znaczy nudny - wyglądała niczym z wybiegu, do tego buja fryzura w naturalnym, siwym kolorze i energia ikony mody. Pozazdrościć!

