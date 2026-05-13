Alicja Szemplińska uciekła dziennikarce z Izraela. Jej reakcja hitem internetu za granicą

Dziennikarka z Izraela pytała Alicję Szemplińską o eurowizyjną piosenkę

Podczas ceremonii otwarcia Eurowizji 2026 polska wokalistka chętnie udzielała wywiadów zgromadzonym mediom. Sytuacja zmieniła się, gdy do sieci trafiło nagranie opublikowane przez izraelski portal Euromix, które najpewniej miało ukazać naszą artystkę w negatywnym świetle. Na początku materiału wideo widać, jak Szemplińska podchodzi do ścianki i z uśmiechem dziękuje za komplementy dotyczące jej doskonałego warsztatu wokalnego. Piosenkarka nie zdawała sobie jednak sprawy, z jakiego kraju pochodzi redaktorka. Sytuacja stała się całkowicie jasna w momencie, gdy padło pytanie o ocenę utworu reprezentanta Izraela. Polka odparła, że prawdopodobnie w ogóle nie miała okazji zapoznać się z tą kompozycją, a samego artysty nie poznała osobiście. Taka odpowiedź wyraźnie nie usatysfakcjonowała reporterki, która postanowiła poprosić piosenkarkę o przekazanie pozdrowień dla izraelskich fanów. Wymowna reakcja naszej gwiazdy mówiła sama za siebie.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Nagranie z Alicją Szemplińską podbija sieć. Wymowna reakcja wokalistki

Słysząc prośbę o skierowanie ciepłych słów do widzów z Izraela, artystka nie kryła zakłopotania, a na jej twarzy zagościł jedynie nerwowy uśmiech.

"Dziękuję"

– odpowiedziała cichym głosem i natychmiast oddaliła się od dziennikarki. Kiedy wokalistka odbyła krótką naradę ze swoim sztabem, ponownie stanęła przed mikrofonem i przekazała, że pozdrawia wszystkich fanów konkursu, celowo nie precyzując, że chodzi o obywateli Izraela. Ten krótki fragment wywiadu zyskał ogromną popularność wśród internautów, którzy aktywnie popierają bojkot Izraela na eurowizyjnej scenie. Materiał wideo udostępniły w swoich serwisach również między innymi arabskie oraz tureckie media.

WATCH: Poland's Eurovision contestant Alicja Szemplińska walked out of an interview when asked if she had a message for Israeli fans. pic.twitter.com/gcui9lbz9n— Clash Report (@clashreport) May 13, 2026

Finał Eurowizji 2026. Kiedy poznamy wyniki Alicji Szemplińskiej?

Decydujące starcie w ramach Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja 2025 roku, o godzinie 21:00. To właśnie w trakcie tego telewizyjnego wydarzenia okaże się, na jakiej ostatecznie pozycji uplasuje się Alicja Szemplińska. Transmisję z wielkiego finału będzie można śledzić na żywo na antenie stacji TVP1.