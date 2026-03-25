Największy zamek na świecie znajduje się w Polsce. Krzyżacka twierdza zajmuje 21 hektarów

Twierdza w Malborku największym zamkiem na świecie

Słynny zamek w Malborku stanowi absolutny fenomen średniowiecznej myśli architektonicznej. Zajmujący około 21 hektarów obiekt jest największą tego typu budowlą na całej kuli ziemskiej pod względem całkowitej powierzchni. Wznoszenie potężnej, ceglanej warowni zainicjowali w XIII w. przedstawiciele Zakonu Krzyżackiego, którzy zaplanowali tam swoją główną siedzibę.

Prace budowlane ruszyły tuż po 1280 roku, kiedy to zakonnicy przystąpili do tworzenia twierdzy o nazwie Marienburg. W kolejnych dziesięcioleciach obiekt systematycznie powiększano, aż ostatecznie uformował się ogromny kompleks podzielony na trzy segmenty: Zamek Wysoki, Średni oraz Niski. Współcześnie ta wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO perła gotyku przyciąga każdego roku setki tysięcy podróżników z różnych zakątków globu.

Historia miasta Malbork łączy się z krzyżacką twierdzą

Rozwój samego Malborka bezpośrednio wynikał z ekspansywnych działań Zakonu Krzyżackiego na terenach dawnych Prus. Kiedy w XIII wieku rycerze rozpoczęli konstruowanie monumentalnego obiektu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie błyskawicznie zaczęła kształtować się osada. W krótkim czasie nieliczne zabudowania wokół zamku przekształciły się w prężnie działający ośrodek administracyjny oraz ważny punkt na handlowej mapie regionu.

Na przestrzeni kolejnych stuleci miasto stanowiło tło dla wielu kluczowych momentów w historii. Po wielkiej przegranej wojsk krzyżackich w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, zamek oraz otaczające go zabudowania odegrały niezwykle istotną rolę w trakcie długotrwałego oblężenia prowadzonego przez połączone siły polsko-litewskie. Później ceglana twierdza wielokrotnie zmieniała swoich gospodarzy, a po dotkliwych zniszczeniach z okresu drugiej wojny światowej przeszła staranną odbudowę.

Malbork świętuje 740 lat od nadania praw miejskich

Dokładnie 27 kwietnia 1286 roku tutejsza osada oficjalnie zyskała prawa miejskie, co oznacza, że w bieżącym roku przypada równo 740. rocznica tego doniosłego wydarzenia. Lokalne władze przygotowały na ten kwietniowy, jubileuszowy dzień bogaty program obejmujący różnorodne wystawy, spotkania oraz imprezy na świeżym powietrzu. Planowane uroczystości mają za zadanie nie tylko przypomnieć o bogatych dziejach miejscowości, ale również ugruntować jej silną pozycję jako jednego z wiodących ośrodków historyczno-turystycznych na mapie dzisiejszej Polski.