Załamanie pogody w Polsce: Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzą. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej

Prognoza pogody na niedzielę, 17 maja

W niedzielę, 17 maja pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. Na zachodzie i północy pojawi się więcej przejaśnień, ale w wielu regionach kraju nie zabraknie chmur i deszczu. Najmocniej popada na wschodzie oraz południu Polski. W Małopolsce i w rejonach górskich może spaść nawet do 15 mm deszczu. W Tatrach prognozowany jest także śnieg, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 10 cm. Na krańcach wschodnich możliwe są również burze z silniejszym wiatrem.

Temperatura będzie mocno się różnić w zależności od regionu. Najchłodniej będzie na południu kraju i w rejonach podgórskich. Miejscami zaledwie około 8 stopni Celsjusza. W większości Polski termometry pokażą od 10 do 18 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie, gdzie temperatura może wzrosnąć nawet do 23 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale podczas burz może mocniej powiać.

Prognoza pogody na poniedziałek, 18 maja

W nocy z niedzieli na poniedziałek, 18 maja nadal będzie pochmurno, a miejscami wystąpią opady deszczu. Najwięcej deszczu może spaść na Śląsku i Opolszczyźnie. W górach prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w nocy spadnie do 5–10 stopni Celsjusza.

Początek nowego tygodnia również zapowiada się mokro i burzowo. W poniedziałek, 18 maja w wielu regionach kraju pojawią się opady deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe będą burze. Lokalnie może spaść nawet do 20 mm deszczu. W Tatrach nadal prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Najchłodniej w poniedziałek będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie około 9 stopni. W centrum i na południu kraju termometry pokażą od 12 do 15 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie i wschodzie Polski — tam możliwe są nawet 22 stopnie Celsjusza.

Pogoda załamie się nad Warszawą. Będzie zimno, mokro i burzowo!

W Warszawie niedziela, 17 maja upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 12 stopni. W nocy nadal możliwe będą słabe opady, a temperatura spadnie do około 9 stopni. W poniedziałek, 18 maja w stolicy pojawią się przejaśnienia, ale możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Temperatura wzrośnie do około 19 stopni Celsjusza.

