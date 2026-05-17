Z firmy zniknął sejf i butle gazowe. Policja błyskawicznie dopadła 26-latka

Włamał się do firmy i wyniósł sejf. Policja szybko ruszyła jego tropem

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie od 38-letniego właściciela firmy z gminy Karsin, który poinformował o włamaniu do swojej siedziby. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z lokalnego posterunku.

- W działaniach uczestniczył przewodnik z psem służbowym oraz technik kryminalistyki. Mundurowi przesłuchali świadków, a technik zabezpieczył ślady i wykonał dokumentację fotograficzną. Policjanci ustalili, że sprawca dostał się do biura firmy, skąd dokonał kradzieży sejfu, butli gazowych oraz kanistrów. Łączna wartość strat została oszacowana na 3300 zł - informują policjanci z Kościerzyny.

Policjanci szybko namierzyli włamywacza. 26-latek usłyszał zarzuty

Dzięki intensywnej pracy policjantów już następnego dnia udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego o włamanie.

- Okazał się nim 26-letni mieszkaniec powiatu chojnickiego. Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów. Zatrzymany został doprowadzony do jednostki policji i trafił do policyjnego aresztu. Śledczy przedstawili mu zarzut kradzieży z włamaniem - dodają mundurowi.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie zastosował wobec 26-latka policyjny dozór. Za kradzież z włamaniem mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

