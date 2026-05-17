Dramat nad jeziorem! Nie żyje 13-latek, policja zatrzymała czterech mężczyzn

Dawid Piątkowski
2026-05-17 8:09

Tragiczny finał awantury nad jeziorem na Warmii i Mazurach! W sobotę, 16 maja w godzinach wieczornych, w gminie Barciany zginął 13-latek. Według ustaleń RMF24, nastolatek miał zostać mocno uderzony w głowę podczas bójki. Policja zatrzymała w tej sprawie czterech mężczyzn. Jeszcze dziś (17 maja) zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego chłopca.

Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Tragiczna śmierć 13-latka nad jeziorem. Policja zatrzymała czterech mężczyzn

Dramat w województwie warmińsko-mazurskim! W sobotni wieczór, 16 maja, nad jeziorem w gminie Barciany doszło do awantury, która zakończyła się śmiercią 13-letniego chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.

Jak informuje RMF FM, policja otrzymała zgłoszenie dotyczące bójki. W trakcie awantury 13-latek miał zostać silnie uderzony w głowę. Niestety życia chłopca nie udało się uratować.

Czterech mężczyzn zatrzymanych po tragedii na Warmii i Mazurach. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci chłopca

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogli mieć związek ze zdarzeniem. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich było trzeźwych, natomiast najmłodszy — 30-latek — miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze podkreślają, że udział zatrzymanych w tragedii jest obecnie wyjaśniany. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie.

W niedzielę, 17 maja, ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka. Jej wyniki mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci chłopca oraz przebiegu tragicznych wydarzeń nad jeziorem.

