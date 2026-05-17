Koszmarny wypadek na Pomorzu! Pijany 22-latek dachował. Mężczyzna przewoził pasażerkę

Dawid Piątkowski
2026-05-17 14:17

Groźny wypadek w powiecie bytowskim! W niedzielę, 17 maja około godziny 6:00 rano w miejscowości Kleszczyniec 22-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, a auto wielokrotnie dachowało. Do szpitala trafili zarówno kierowca, jak i jego 19-letnia pasażerka.

Pijany 22-latek dachował na Pomorzu. Auto wielokrotnie koziołkowało

Niebezpieczne zdarzenie na Pomorzu. W niedzielny poranek, 17 maja, w Kleszczyńcu w powiecie bytowskim 22-letni kierowca stracił kontrolę nad autem, które kilkukrotnie dachowało. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Samochód osobowy nagle wypadł z toru jazdy i zaczął koziołkować.

- Badanie trzeźwości kierowcy wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Zarówno on jak i jego 19-letnia pasażerka zostali przewiezieni do szpitala - informują policjanci z Bytowa w komunikacie.

Policja ostrzega kierowców. „To ogromne zagrożenie”

Na miejscu wypadku pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia i rozpoczęli wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku. Funkcjonariusze przypominają, że prowadzenie samochodu po alkoholu może doprowadzić do tragedii.

- Kierowanie po alkoholu to ryzyko wypadku i ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu, a każdy pijany kierowca musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną - dodają mundurowi.

