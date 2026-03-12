System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce to rozwiązanie, które ma ograniczyć liczbę odpadów i zwiększyć poziom recyklingu opakowań po napojach. Polega na tym, że przy zakupie napoju klient płaci niewielką kaucję za opakowanie, którą może później odzyskać po oddaniu pustej butelki lub puszki w sklepie.

Wiele osób zastanawia się, czy na zbieraniu pustych butelek i puszek można dziś realnie zarobić? Influencer Jakub Charchalis postanowił to sprawdzić w praktyce. W ramach eksperymentu wyruszył na spacer z workiem, odwiedził kilka popularnych miejsc w mieście i policzył, ile pieniędzy da się odzyskać. Wynik zaskoczył nawet jego samego.

W 2,5 godziny zarobił ponad 100 zł na systemie kaucyjnym

Eksperyment rozpoczął się od plaży. Wiosenna pogoda sprzyjała spacerom, więc w okolicy nie brakowało pozostawionych opakowań po napojach. Już na pierwszych kilkuset metrach influencer znalazł kilka plastikowych butelek i puszek. Pierwszy "większy łup" pojawił się dopiero przy wejściu na deptak. Tam na ziemi leżało kilka puszek. Część z nich okazała się jednak nieobjęta kaucją, więc automat zwrócił za nie jedynie symboliczne kilkanaście groszy.

Mężczyzna kontynuował trasę przez kolejne miejsca, które - jak się okazało - są prawdziwymi punktami zbiórki opakowań. Po drodze odwiedził m.in.:

okolice altanek śmietnikowych

park

teren przy komisariacie

okolice szkoły podstawowej.

Najwięcej butelek znajdował właśnie w parkach i przy miejscach spotkań młodzieży. Dominowały opakowania po sokach, wodzie, energetykach i tanim piwie. W pewnym momencie liczba znalezionych opakowań była tak duża, że konieczny okazał się zakup większego worka do ich przenoszenia.

"Żyła złota" pod sklepem

Największym zaskoczeniem okazała się okolica osiedlowego sklepu monopolowego. To właśnie tam trafiło się najwięcej opakowań, w tym plastikowe butelki po piwie - coś, czego influencer wcześniej nawet nie brał pod uwagę. Cała wyprawa - nie licząc krótkiej przerwy na zakup nowego worka - trwała około dwóch i pół godziny. Ile udało się zarobić?

Mężczyzna uzbierał łącznie 100,30 zł zwrotu z kaucji, więc naprawdę sporo. Co ciekawe, daje to 40 zł na godzinę - więcej niż najniższa krajowa w 2026 r. Eksperyment pokazał, że zbieranie opakowań może być nie tylko sposobem na dodatkowy zarobek, ale też formą sprzątania przestrzeni publicznej.