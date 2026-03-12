Para królewska spacerowała ulicami Gdańska. Spotkali się ze studentami

Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia w Gdańsku - zdjęcia

Dla szwedzkiej pary królewskiej czwartek rozpoczął się od wizyty w Europejskim Centrum Solidarności oraz rozmowy z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Następnie Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia wybrali się na spacer Drogą Królewską, a w roli ich przewodniczki wystąpiła prezydentka Aleksandra Dulkiewicz. Goście złożyli też pamiątkowe podpisy w księgach pamiątkowych miasta oraz Muzeum Gdańska.

Kolejnym punktem harmonogramu było spotkanie ze studentami skandynawistyki reprezentującymi Uniwersytet Gdański, do którego doszło tuż przed Dworem Artusa. Młodzi ludzie chętnie podzielili się swoimi odczuciami z reporterem Radia ESKA, który relacjonował to czwartkowe wydarzenie. Jedna ze studentek przyznała w rozmowie z dziennikarzem, że spotkanie wywołało u niej spore emocje.

- To był oczywiście wielki zaszczyt. Starałam się tylko nie zrobić błędów gramatycznych. To była moja główna myśl podczas tej rozmowy: nie wygłupić się przed królem, bo to jednak najważniejsza osoba w kraju - powiedziała.

Z kolei inny student uczestniczący w rozmowie zaznaczył przed mikrofonem Radia ESKA, że była to doskonała okazja do zademonstrowania więzi łączących oba państwa.

- Fajnie, że udało nam się chwilę porozmawiać i zaprezentować się jako osoby łączące Szwecję z Polską - podkreślił.

Dalsza część dnia zapowiadała się równie intensywnie, ponieważ król Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia mieli zaplanowaną wspólną wizytę w Muzeum II Wojny Światowej w towarzystwie prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony, pierwszej damy Marty Nawrockiej. Szwedzki monarcha musiał następnie udać się do Teatru Wybrzeże, aby wziąć udział w konferencji Baltic Sea Security Talks, która dotyczyła kwestii bezpieczeństwa na obszarze Morza Bałtyckiego. Równolegle królowa Sylwia u boku Marty Nawrockiej skierowały się do Centrum Pomocy Dzieciom prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jako finałowy akcent wizyty zaplanowano spotkanie w Domu Zdrojowym w Brzeźnie i dyskusję na temat wspólnych polsko-szwedzkich projektów związanych z ochroną bałtyckiego środowiska naturalnego.

Czwartek stanowił trzeci i zarazem ostatni dzień dyplomatycznej wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Wcześniej, we wtorek i w środę, królewska para gościła w Warszawie, gdzie spotkała się z polską parą prezydencką, a także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałkiem Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Oprócz tego król Karol XVI Gustaw odbył rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem i wziął udział w Szwedzko-Polskim Forum Obrony Totalnej "Silniejsi Razem".

7

Pomorskie. Ta dzielnica to matka murali w Gdańsku. Zaspa i jej 60 dzieł