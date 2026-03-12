Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Gdańsk zalicza bolesny spadek w nowym rankingu

Nowy ranking miast do życia. Kto na czele?

Właśnie opublikowano wyniki najnowszego rankingu miast, w których żyje się najlepiej na przełomie lat 2025 i 2026. Zestawienie opracował portal Business Insider Polska, poddając analizie warunki życia w 16 stolicach województw. Metodologia badania opiera się na sześciu głównych wskaźnikach. Połowa z nich skupia się na finansach mieszkańców, biorąc pod uwagę stopę bezrobocia, średnie zarobki oraz ceny nieruchomości z drugiej ręki. Pozostałe trzy wskaźniki dotyczą ogólnie pojętej jakości życia, w tym dostępu do opieki medycznej, wskaźnika przestępczości oraz czystości powietrza.

Zwycięzcami najnowszego zestawienia okazały się Poznań i Rzeszów. Oba miasta zgromadziły po 41 punktów, dzieląc między sobą pierwsze miejsce na podium. Przyjrzyjmy się, jak w tym kontekście zaprezentował się Gdańsk.

Gdańsk traci pozycję w zestawieniu najlepszych miast

Gdańsk odnotował znaczący spadek w aktualnym rankingu miast przyjaznych mieszkańcom. Stolica województwa pomorskiego uplasowała się na 8. pozycji, co stanowi wyraźny krok w tył w porównaniu do poprzedniej edycji, w której miasto zajmowało 5. miejsce. Jest to najsłabszy wynik Gdańska w tym zestawieniu od ponad dwóch lat.

Jeszcze niedawno Gdańsk mógł pochwalić się miejscem w pierwszej trójce rankingu Business Insider. Obecnie jednak musiał uznać wyższość takich ośrodków jak Poznań, Rzeszów, Katowice, Lublin czy Warszawa. Szczególnie imponujący skok w górę zanotowała stolica kraju, która dzięki poprawie wskaźników w kilku obszarach awansowała na 5. lokatę.

Warto jednak podkreślić, że niższa pozycja Gdańska nie jest wyłącznie efektem pogorszenia jego własnych statystyk. Na końcowy układ sił wpłynęła również poprawa wyników przez inne miasta biorące udział w rywalizacji.

Jak Gdańsk wypada w poszczególnych wskaźnikach?

Analizując poszczególne kategorie, Gdańsk plasuje się przeważnie w środkowej części stawki. Miasto wyróżnia się pozytywnie pod względem jakości powietrza, gdzie zajęło 2. miejsce, dając się wyprzedzić tylko Olsztynowi.

W pozostałych aspektach stolica Pomorza notuje wysokie wyniki. W kategorii poziomu bezrobocia miasto sklasyfikowano na 8. miejscu. Z kolei w zestawieniu średnich wynagrodzeń Gdańsk wypada nieco lepiej, plasując się na 3. pozycji, zaraz za Krakowem i Warszawą.

Ranking przygotowany przez Business Insider opiera się na twardych danych pochodzących z instytucji państwowych. Twórcy zestawienia korzystali z informacji udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z portalu Morizon. Wynik końcowy każdego miasta to suma punktów odpowiadających miejscom zajętym w sześciu badanych kategoriach. Zasada jest prosta: im mniej punktów zgromadzi miasto, tym wyższą pozycję zajmuje w generalnej klasyfikacji.

