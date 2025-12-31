Ewa Chodakowska powiększyła biust. Tak to wygląda w praktyce. Na tych zdjęciach widać doskonale

Ewa Chodakowska, znana trenerka, otwarcie mówi o swojej decyzji sprzed lat, która dotyczyła jej wyglądu.

"Choda" przyznaje się do powiększenia biustu, podkreślając, że była to świadoma i przemyślana decyzja, niepodyktowana presją.

Jak wygląda biust trenerki po zabiegu i dlaczego podjęła taką decyzję? Zobacz zdjęcia i dowiedz się więcej!

Ewa Chodakowska "kupiła" sobie biust

Ewa Chodakowska w wieku 43 lat imponuje swoją formą i figurą. Niestety często atakowana jest przez zazdrosnych hejterów, którzy obrażają ją w sieci. Niedawno ktoś sugerował - zupełnie bez sensu, że trenerka wygląda... jak chłop. Innym razem z kolei Ewa Chodakowska nazwana została ""babo-chłopem". Niestety mimo tego, że trenerka regularnie wrzuca do sieci zdjęcia, która świetnie pokazują różne części jej kobiecego ciała, to i tak zawsze znajdzie się jakiś "internetowy kozak", który obrazi "Chodę". Ta na szczęście zdaje się zbytnio nie przejmować sfrustrowanymi hejterami i po prostu robi swoje. Ostatnio trenerka odpowiedziała im, zdradzając swoje wymiary i - przy okazji - kolejny raz przyznała się do tego, że "kupiła" sobie biust. Reszta ciała Ewy Chodakowskiej jest efektem diety i treningów.

Ewa Chodakowska o powiększeniu biustu. "Świadoma, przemyślana decyzja"

"Choda" na powiększenie piersi zdecydowała się już 20 lat temu. Miała wówczas 23 lata. - Wiedziałam, że biustu treningiem sobie "nie urosnę", a chciałam go mieć... I już! - napisała trenerka w jednym ze swoich wpisów na Instagramie.

Ewa Chodakowska miażdży nadwagę, otyłość i chudość! Jej umięśnione ciało to dzieło sztuki

To sobie go kupiłam... Nie będę pokutować za niego do końca życia... Moja decyzja nie była podyktowana czyjąś sugestią, spełnieniem marzeń partnera, uwagami "życzliwych" koleżanek, ani moją chwilową zachcianką... Była to świadoma, przemyślana decyzja, a uważam, że szczęśliwa kobieta to właśnie kobieta świadoma swoich pragnień, kierująca się selflove, a nie selfhate. Gdyby nie selflove, pod presją tego, co czytam na temat mojego wyglądu, dawno nie przypomniałabym siebie...

- dodała Ewa Chodakowska. Zabieg wywołał wielką zmianę w jej piersiach. W galerii prezentujemy, jak w praktyce wygląda powiększenie biustu przez trenerkę. Na tych zdjęciach widać to doskonale.

Galeria: Ewa Chodakowska powiększyła biust. Tak to wygląda