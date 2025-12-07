Skandal! Ewa Chodakowska nazwana "babo-chłopem". Tak trenerka wygląda z przodu i z tyłu

Ewa Chodakowska, ikona polskiego fitnessu, ponownie stała się celem hejterów, którzy tym razem nazwali ją "babo-chłopem".

Trenerka zareagowała na krytykę z klasą, publikując zdjęcia i ujawniając swoje wymiary, by pokazać, jak może wyglądać prawdziwa kobiecość.

Zobacz, jak Ewa Chodakowska prezentuje się niemal bez ubrań i przekonaj się, dlaczego jej odpowiedź hejterom jest tak mocna!

Ewa Chodakowska nazwana "babo-chłopem"

Ewa Chodakowska nie ma lekko. Mimo że jest piękna, sławna i bogata, jej życie nie jest pozbawione problemów. Trenerka, która wypracowała sobie znakomitą pozycję na rynku fitnessu, notorycznie jest obrażana przez hejterów. Ataki na popularną "Chodę" niestety często przekraczają granice dobrego smaku. Niedawno "życzliwi" sugerowali, że Ewa Chodakowska wygląda jak chłop. Trenerka odpowiedziała najlepiej jak się da, czyli publikując zdjęcia, na których niemal nic nie zakrywa. Niestety gwiazda fitnessu nadal jest brutalnie zaczepiana przez internautów. Plusem jest to, że "Choda" zawsze wie, jak odpowiedzieć frustratom. Tym razem zamieściła wpis odnoszący się m.in. do tego, że nazwano ją... "babo-chłopem".

Szczera Ewa Chodakowska odpowiada hejterom i podaje swoje wymiary

Trenerka nie dość, że z klasą zareagowała na zaczepki, to jeszcze podała swoje wymiary i przyznała się do "kupienia" biustu! Niewiele gwiazd zdobywa się na taką szczerość jak Ewa Chodakowska.

"Babo-Chłop" ... "No niezły gość", padło pod ostatnim zdjęciem… gdzie w końcu jestem cała zakryta... No cóż... Niezły ze mnie kumpel, owszem! Niezła ziomka do zadań specjalnych. Można na mnie liczyć jak na dobrego przyjaciela, ale jeśli chodzi o sylwetkę... Zamieniam się w słuch... Który tu jeszcze z chłopków ma moje wymiary? Przyznawać się

- napisała na Instagramie trenerka, która zdradziła szczegóły dotyczące swojej sylwetki (talia - 64, biust - 87, biodra - 92, wzrost - 168), która w znacznej mierze jest efektem jej treningów. Na tym Ewa Chodakowska nie poprzestała i postanowiła wbić delikatną szpilkę hejterom.

Ech... Fascynuje mnie, jak bardzo niektórym potrafi przeszkadzać kobiece ciało, które nie mieści się w ich prywatnym katalogu "jak powinna wyglądać kobieta". No to mam dla Was nowy katalog: "jak wygląda kobieta, która dobrze czuje się we własnym ciele". I tu jestem ja! Można dyskutować, można się śmiać, można mnie komentować. Dobrze że na końcu zawsze wygrywa… Zdrowie, Siła, Energia... no i dystans, pewność siebie i odrobina humoru

- podsumowała "Choda". Ciekawe, czy ten wpis w końcu uciszy hejterów. My nie mamy wątpliwości co o tego, że Ewa Chodakowska wygląda jak kobieta. Zresztą, wystarczy zobaczyć jej gorące zdjęcia z przodu i z tyłu, które pokazujemy w naszej galerii.

