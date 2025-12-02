Niepojęte, ile minut dziennie ćwiczy Ewa Chodakowska! Na zdjęciach widać jej ciało z każdej strony

Ewa Chodakowska zmaga się z hejtem

Ewa Chodakowska wywołuje wielkie emocje. Z jednej strony jest uwielbianą przez kobiety i wzbudzającą zachwyt u mężczyzn trenerką, z drugiej - nie stroni od kontrowersji. "Choda" nie boi się mówić tego, co naprawdę myśli, i nie przejmuje się atakami hejterów. Gdy ostatnio internetowi napinacze bez sensu sugerowali, że Ewa Chodakowska wygląda jak chłop, ta odpowiedziała im w najlepszy możliwy sposób, pokazując się w stroju, który niemal nic nie zakrywa. Nie wszystkim podoba się też to, że trenerka wprost mówi o tym, że nie chce mieć dzieci. Trudno w to uwierzyć, ale była za to atakowana nawet wśród bliskich sobie osób.

Zostałam zrugana. Miałam wrażenie, że w tym najmniejszym gronie jestem nastawiona na taki konkretny lincz i każdy sobie poużywał. To było dla mnie szokujące

- wyznała kiedyś w programie "Miasto kobiet" w TVN. Wielu hejterów skrycie zazdrości Ewie Chodakowskiej sylwetki. Wiadomo, że jest ona efektem diety i ćwiczeń. Ludzie myślą, że "Choda" nieustannie trenuje. A prawda jest zupełnie inna.

Polecamy: Ewa Chodakowska w opałach! Doda zapowiedziała start w zawodach. Jej ciało zmieniło się radykalnie

Ewa Chodakowska trening i dieta

To się wydawać może szokujące, ale trenerka wcale nie poświęca codziennie wielu godzin na ćwiczenia. W jednym ze swoich wpisów na Instagramie wyznała, że, owszem, trenuje codziennie, ale tylko "od 6-45 min w zależności od planu dnia". Wiadomo jednak, że trening to tylko część sukcesu. Ewa Chodakowska doskonale wie, jak ważne jest odpowiednie odżywianie. Tu nie ma lipy! Trenerka zdradziła m.in., że nie je fasfoodów i żywności instant, nie podjada między posiłkami, nie pije kolorowych napojów gazowanych, a w domu nie je w domu i nie pije alkoholu. Dziennie Ewa Chodakowska spożywa od 2200-2500 kcal. W naszej galerii możemy zobaczyć efekty treningów i diety popularnej trenerki.

Galeria: Ewa Chodakowska - tak ćwiczy i wygląda