Ewa Chodakowska w opałach! Doda zapowiedziała start w zawodach. Jej ciało zmieniło się radykalnie

Doda, znana piosenkarka, zapowiedziała start w zawodach kulturystycznych, podkreślając swoją świetną formę fizyczną po latach treningów.

Przed karierą muzyczną Doda odnosiła sukcesy w lekkoatletyce, zdobywając m.in. złoty medal mistrzostw Polski juniorów w biegu na 100 metrów.

Piosenkarka wyraziła przekonanie, że może być mentorką w fitnessie, co może stanowić wyzwanie dla pozycji Ewy Chodakowskiej w tej branży.

W przygotowaniach do zawodów Doda może zapewne liczyć na wsparcie ojca, Pawła Rabczewskiego, który jest utytułowanym ciężarowcem i olimpijczykiem.

Doda, czyli Dorota Rabczewska, znana jest przede wszystkim z licznych skandali i kariery muzycznej. W jej życiu jednak ważny jest także sport. Zanim Doda stała się słynną piosenkarką, odniosła sukcesy w lekkoatletyce. I to w różnych dziedzinach. Nie obce są jej sprinty, skoki w dal czy pchanie kuli. Rabczewska ma na swoim koncie nawet złoty medal mistrzostw Polski juniorów w biegu na 100 metrów! Dziś artystka jest już po 40-tce, ale nadal zachwyca swoją formą. Mało tego, w ostatnich latach jej ciało zmieniło się do tego stopnia, że Doda zapowiedziała start w zawodach kulturystycznych! To jednak nie wszystko. Piosenkarka zdaje się aspirować do roli autorytetu w branży fitness. Ewa Chodakowska może być w opałach!

Myślę, że już jestem taką mentorką w fitnessie, jak niektóre znane panie, ponieważ faktycznie mam sylwetkę wspaniałą. Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

- zauważyła bez przesadnej skromności wokalistka.

Doda vs. Ewa Chodakowska. Obie są atakowane przez hejterów

Biorąc pod uwagę jej zasięgi w mediach społecznościowych, to faktycznie Ewa Chodakowska może bać się o swoją pozycję. Trenerka notabene - podobnie jak Doda - często jest brutalnie atakowana przez hejterów. Ostatnio "Choda" odpowiedziała im w najlepszy możliwy sposób - prezentując swoje zdjęcia, na których niemal wszystko jest odkryte. Ciekawe, czy Doda faktycznie weźmie udział w zawodach. W przygotowaniach na pewno mogłaby liczyć na pomoc swojego taty - Pawła Rabczewskiego, który jest utytułowanym sportowcem. Ojciec piosenkarki zdobył dwa brązowe medale mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów (1977 i 1978 r.) i reprezentował też Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Tam zajął wysokie - szóste - miejsce.

