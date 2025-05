Doda przed koncertem prężyła się, napinała i wypinała w lesie. Wcześniej dostała groźby śmierci

Przy Ibiszu nawet Doda ma szare zęby. Te zdjęcia zza kulis Sopotu to prawdziwy hit. Uwaga! One PORAŻAJĄ!

Doda dostała groźby śmierci. Tak zareagowała

Tuż przed przyjazdem na Polsat Hit Festiwal w Sopocie Doda odebrała maila z groźbami śmierci. Produkcja musiała wzmocnić ochronę. O sprawie powiadomiono też policję. - Oto mail, który został wysłany na adres jednego z moich prawników reprezentujących mnie przeciwko nagonce medialnej moich byłych partnerów. Nie sądziłam, że dożyję czasów, w których mój ostatni mąż razem z ostatnim eks będą podjudzać ludzi do takich czynów. Kiedy stałam na scenie koncertu "Artyści przeciw nienawiści" po tym, jak zadźgano prezydenta Gdańska na scenie, nie sądziłam, że parę lat później będzie mnie czekać to samo. (...) Nie dam się zastraszyć. (...) Nie boję się żadnego eks ani psychopatów, którzy są ich cyrkiem latających małp. Jestem ponad to i mam dużo siły. Proszę tylko, byście mieli oczy dookoła głowy i baczyli na swoje bezpieczeństwo. Policja wzmożyła ochronę i będzie wśród was - napisała Doda na Facebooku.

Doda przyłapana w lesie nad morzem. Dała sobie ostry wycisk!

I faktycznie, Doda nie zamierzała się przejmować. Na scenie zrobiła wielkie show, a za kulisami fotografowała się z publicznością. A w przerwie między próbami ruszyła do lasu w pobliżu Bałtyku, by zrobić intensywny trening. Doda wyginała się, wypinała, napinała i wykręcała! Robiła przysiady, które idealnie rzeźbią pośladki, a to, jak wiemy, jest dla Dody bardzo ważne, gdyż często są eksponowane. Inne ćwiczenia wzmacniały schorowany i operowany kiedyś kręgosłup piosenkarki.

Za kulisami festiwalu zapytaliśmy Dodę, czy w tak napiętej atmosferze udało jej się skupić na występach i sztuce. Okazuje się, że tak.

- Mam bardzo dużo wsparcia ludzi z branży i całej ekipy. Chyba jak nigdy. To są takie chwile, które rekompensują ci wszystko - powiedziała nam Doda zaraz po festiwalu.

Doda o początkach kariery. Do show-biznesu weszła, jak miała 13 lat!

