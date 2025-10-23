Doda zapowiedziała start w zawodach kulturystycznych. Tak jej ciało zmieniało się na przestrzeni lat

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-10-23 11:08

Doda, czyli Dorota Rabczewska, znana jest przede wszystkim z licznych przebojów i... skandali. Mało kto jednak wie, że piosenkarka w młodości z powodzeniem uprawiała sport. Po 40. urodzinach chyba znów chce posmakować sportowej rywalizacji. Doda jakiś czas temu zapowiedziała swój start w zawodach kulturystycznych. W galerii pokazujemy, jak jej ciało zmieniało się na przestrzeni lat.

  • Doda, znana z kariery muzycznej, w młodości odnosiła sukcesy sportowe, zdobywając medale w lekkoatletyce.
  • Piosenkarka, po 40. urodzinach, planuje powrót do sportowej rywalizacji, zapowiadając start w zawodach kulturystycznych.
  • Artystka intensywnie trenuje, a jej sylwetka budzi podziw, co widać na zdjęciach dokumentujących jej transformację.
  • Odkryj, jak Doda przygotowuje się do nowego wyzwania i jak zmieniało się jej ciało na przestrzeni lat!

Doda kariera sportowa, sukcesy

Doda od dziecka była aktywna fizycznie. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem ojciec piosenkarki - Paweł Rabczewski - to sportowiec z krwi i kości. Na swoim koncie ma m.in. dwa brązowe medale mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów (1977 i 1978 r.). Ojciec wokalistki reprezentował też Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, gdzie uplasował się na szóstej pozycji. Sama Doda z kolei zanim została popularna artystką, także odnosiła sukcesy sportowe. Specjalizowała się w lekkoatletyce. Na mistrzostwach Polski juniorów zdobyła złoty medal w biegu na 100 metrów. W zawodach wojewódzkich z kolei wygrywała i w biegach (na 100 i 60 m), i w skoku w dal, a nawet w pchnięciu kulą. Wszechstronność Dody jest imponująca! Sport w głowie wokalistki ciągle siedzi. Niedawno zapowiedziała nawet, że planuje wystartować w zawodach kulturystycznych, podkreślając, że nie żartuje. 

Nie przegap: Pikantne zdjęcia żony Grzegorza Krychowiaka. Zjawiskowa Celia Jaunat może zamieszkać w Radzyminie!

Doda ćwiczy, gdzie się da

Chodzi o konkurs miss fitness. Doda w wieku 41 lat zachwyca sylwetką (przede wszystkim ultarpłaskim brzuchem), która jest efektem regularnych treningów. Artystka ćwiczy, gdzie się da - na siłowni, w lesie, w domu... 

Myślę, że już jestem taką mentorką w fitnessie, jak niektóre znane panie, ponieważ faktycznie mam sylwetkę wspaniałą. Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

- podkreśliła bez fałszywej skromności Doda. Faktycznie, patrząc na fotografie artystki, nie ma wątpliwości, że śmiało może startować w zawodach kulturystycznych. Przez lata jej miało mocno się zmieniało. W naszej galerii prezentujemy, jak Dorota Rabczewska wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz. 

Galeria: Tak ciało Dody zmieniało się na przestrzeni lat

Doda tak się zmieniało jej ciało
74 zdjęcia
Super Express Google News
Doda pokazała bliznę po wycięciu czerniaka!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DODA