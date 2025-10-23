Doda zapowiedziała start w zawodach kulturystycznych. Tak jej ciało zmieniało się na przestrzeni lat

Doda, znana z kariery muzycznej, w młodości odnosiła sukcesy sportowe, zdobywając medale w lekkoatletyce.

Piosenkarka, po 40. urodzinach, planuje powrót do sportowej rywalizacji, zapowiadając start w zawodach kulturystycznych.

Artystka intensywnie trenuje, a jej sylwetka budzi podziw, co widać na zdjęciach dokumentujących jej transformację.

Odkryj, jak Doda przygotowuje się do nowego wyzwania i jak zmieniało się jej ciało na przestrzeni lat!

Doda kariera sportowa, sukcesy

Doda od dziecka była aktywna fizycznie. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem ojciec piosenkarki - Paweł Rabczewski - to sportowiec z krwi i kości. Na swoim koncie ma m.in. dwa brązowe medale mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów (1977 i 1978 r.). Ojciec wokalistki reprezentował też Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, gdzie uplasował się na szóstej pozycji. Sama Doda z kolei zanim została popularna artystką, także odnosiła sukcesy sportowe. Specjalizowała się w lekkoatletyce. Na mistrzostwach Polski juniorów zdobyła złoty medal w biegu na 100 metrów. W zawodach wojewódzkich z kolei wygrywała i w biegach (na 100 i 60 m), i w skoku w dal, a nawet w pchnięciu kulą. Wszechstronność Dody jest imponująca! Sport w głowie wokalistki ciągle siedzi. Niedawno zapowiedziała nawet, że planuje wystartować w zawodach kulturystycznych, podkreślając, że nie żartuje.

Doda ćwiczy, gdzie się da

Chodzi o konkurs miss fitness. Doda w wieku 41 lat zachwyca sylwetką (przede wszystkim ultarpłaskim brzuchem), która jest efektem regularnych treningów. Artystka ćwiczy, gdzie się da - na siłowni, w lesie, w domu...

Myślę, że już jestem taką mentorką w fitnessie, jak niektóre znane panie, ponieważ faktycznie mam sylwetkę wspaniałą. Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

- podkreśliła bez fałszywej skromności Doda. Faktycznie, patrząc na fotografie artystki, nie ma wątpliwości, że śmiało może startować w zawodach kulturystycznych. Przez lata jej miało mocno się zmieniało. W naszej galerii prezentujemy, jak Dorota Rabczewska wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

Galeria: Tak ciało Dody zmieniało się na przestrzeni lat