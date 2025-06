41-letnia Doda weźmie udział w zawodach miss! Tam liczy się muskulatura! "Mam sylwetkę wspaniałą"

Doda wystartuje w zawodach miss fitness

Gdy każdy myśli, że Doda nie jest w stanie już absolutnie niczym zaskoczyć, nagle okazuje się, że ta ma jeszcze wiele nieszablonowych pomysłów. U piosenkarki "od zawsze" dużo dzieje się i w życiu prywatnym, i zawodowym. Ostatnio Doda przeżywała nieprzyjemne chwile, bo dostawała okrutne pogróżki. Mimo to nie załamała się i wystąpiła na dwóch wielkich imprezach. Najpierw na Polsat Hit Festiwal w Sopocie, a potem na festiwalu w Opolu, gdzie odebrała "SuperJedynkę" i odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd. Doda zamieszania narobiła już w kuluarach, gdy przechadzała sie w zbyt szerokich spodiach, spod których wystawały białe majtki. Wszyscy jednak patrzyli przede wszystkim na ultrapłaski brzuch wokalistki. Sylwetka Dody robi wrażenie nawet na profesjonalnych kulturystach. A ta zdaje sobie sprawę ze swoich atutów. Dlatego postanowiła wystartować w zawodach miss fitness.

Doda o sobie: "Faktycznie mam sylwetkę wspaniałą"

Doda już wcześniej zapowiadała, ze weźmie udział w kulturystycznej rywalizacji. Tyle, ze nie kazdy w to wierzył. - Jak powiedziałam, że robię formę na wrzesień i październik, bo chcę brać udział w zawodach miss fitness, to nie żartowałam - zaznaczyła na Instagramie piosenkarka. Doda ostro ćwiczy (zdjęcia z jej treningów często można oglądać w sieci), a do tego stosuje specjalną dietę. Jak mawia klasyk, "nie ma lipy".

Myślę, że już jestem taką mentorką w fitnessie, jak niektóre znane panie, ponieważ faktycznie mam sylwetkę wspaniałą. Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

- stwierdziła dumna Doda, nie siląc się na fałszywą skromność. Na pewno piosenkarka może liczyć na wsprcie swojego ojca, który w przeszłości odnosił wielkie sukcesy w ponoszeniu ciężarów (m.in. dwukrotnie zdobywał brązowy medal na mistrzostwach świata).

