Iga Świątek wróciła i zaskoczyła fryzurą! Tym razem nie idealnie proste włosy. Pasują?

Iga Świątek przyzwyczaiła nas, że podczas oficjalnych wystąpień, gali czy spotkań z mediami, które nie odbywają się bezpośrednio przy korcie, prezentuje się w niezwykle eleganckim stylu. Jego nieodłącznym elementem są zazwyczaj idealnie wyprostowane, rozpuszczone włosy, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Tym razem było jednak inaczej. Na ceremonii w Toronto polska tenisistka pojawiła się w znacznie bardziej swobodnym i sportowym wydaniu – z włosami zebranymi w ciasno związany kucyk.

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Iga Świątek zaskoczyła fryzurą! Wraca do gry w Toronto

Skąd taka zmiana? Niewykluczone, że odpowiedź jest niezwykle prosta i wiele mówi o priorytetach Polki. Można przypuszczać, że Świątek na ceremonię losowania przybyła po treningu, a "sportowy zaczes" był nie tyle starannie zaplanowany, co praktyczny i wygodny dla sportsmenki, która jest w pełni skoncentrowana na przygotowaniach do nadchodzącej rywalizacji.

Czy taka fryzura pasuje byłej liderce rankingu WTA? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy każdemu z was, choć należy podkreślić, że nie tylko włosy polskiej tenisistki przykuły uwagę. Świątek pojawiła się na ceremonii losowania w czarnej bluzce bez rękawków i szerokich jeansach, zapewniając sobie dużą swobodę.

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Czas przyjemności się jednak kończy, a przed Igą powrót do rywalizacji o punkty. Rozstawiona w Toronto z "7" Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los, ale już w drugiej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią z pary Sara Bejlek/Xinyu Wang.

W ceremonii losowania WTA Toronto uczestniczy znajoma postać 🙂 pic.twitter.com/tnyoeSpCPw— Michał Chojecki (@chechaouen) July 31, 2026