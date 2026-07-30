Zbigniew Ziobro chowa się w amerykańskich krzakach?! Marcin Najman mówi wprost: "Coś jest nie tak"

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-30 17:33

Marcin Najman chętnie zabiera głos na temat polskiej polityki. W specjalnym wywiadzie dla "Super Expressu" legendarny bokser i zawodnik MMA wypowiedział się m.in. na temat Zbigniewa Ziobry. Czy były minister sprawiedliwości chowa się w amerykańskich krzakach?! "Cesarz" podzielił się swoją opinią i powiedział wprost: "coś jest nie tak".

Marcin Najman podczas wywiadu. Na miniaturce Zbigniew Ziobro. O politycznych opiniach boksera przeczytasz na SE.
Autor: SE

Marcin Najman o polskich politykach. Zwrócił uwagę na postawę Zbigniewa Ziobry

Marcin Najman przez lata kojarzony był przede wszystkim ze sportami walki, głownie w formule freak-fightowej. Ostatnio jednak popularny "Cesarz" coraz częściej wypowiada się na temat polityki i spraw społecznych. Niedawno - w obszernym wywiadzie z Wujkiem Sebkiem dla "Super Expressu" - bokser i zawodnik MMA mówił m.in. o relacjach z Ukrainą i o Wołodymyrze Zełenskim. Marcin Najman regularnie staje też w obronie obywateli Ukrainy atakowanych przez Polaków, wyraźnie rozgraniczając zwykłych ludzi od polityki prowadzonej przez prezydenta Ukrainy. We wspomnianej rozmowie "Cesarz" sporo miejsca poświęcił czołowym polskim politykom. Zwrócił m.in. uwagę na empatię Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do zwierząt i na postawę Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że polityk przez lata związany z PiS obecnie przebywa w USA (wcześniej stacjonował na Węgrzech), ignorując przy tym polski wymiar sprawiedliwości. 

Zbigniew Ziobro oceniony przez Marcina Najmana. Przytomna refleksja

Zbigniew Ziobro niespodziewanie zyskał swego rodzaju współczucie Marcina Najmana. Fighter żartobliwie sugeruje, że były minister chowa się w amerykańskich krzakach. W wywiadzie pojawił się też wątek... Tomasza Adamka, który na stałe mieszka w USA i swego czasu politycznie był blisko Ziobry. 

Uważam, że minister Ziobro zrobił sobie wielką krzywdę, nie wracając do kraju. Życie na takiej ucieczce, chowanie się po krzakach, to nie jest życie

- stwierdził "Cesarz". Na uwagę, że być może w USA byłemu szefowi resortu sprawiedliwości wiedzie się dobrze, Marcin Najman przywołał wspomnianego Tomasza Adamka. 

Dzwoń do Adamka i pytaj, Adamek nam powie

- wypalił rozbawiony pięściarz. Całkiem serio jednak, komentując wyjazd Ziobry z Polski, Marcin Najman pokusił się o przytomną refleksję.

Jeżeli robisz taki ruch, to de facto sam pokazujesz, że coś jest nie tak

- ocenił "Cesarz".

Cały wywiad z Marcinem Najmanem prezentujemy w materiale wideo

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