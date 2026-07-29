Marcin Najman o pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. "To są tchórze, zwykłe bite pały"

Trzech mężczyzn pobiło parę Ukraińców we Wrocławiu.

Policja rozpoczęła już zatrzymania w sprawie, do której odniósł się m.in. Marcin Najman.

- To są tchórze, zwykłe bite pały - grzmi Najman o napastnikach, którzy zaatakowali parę na ulicy.

Marcin Najman bez ogródek po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. "Zwykłe bite pały"

Zdarzenia z Wrocławia wstrząsnęły całą Polską. Para Ukraińców została brutalnie pobita przez trzech mężczyzn, którzy nie mieli litości nawet dla kobiety. Jednym z nich był Adam C., zawodnik znany z federacji walk na gołe pięści GROMDA. Policja rozpoczęła już działania w sprawie i doszło do pierwszych zatrzymań. Po tym szokującym ataku emocji nie krył także Marcin Najman, który w ostrych słowach rozliczył się z napastnikami.

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"Apel do młodych ludzi. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się nabierać opowieściami nasterydowanych półgłówków o jakiś zasadach. Atakowanie w kilku jednego to elementarny brak zasad. To tchórzostwo i frajerstwo" - napisał były pięściarz w mediach społecznościowych, publikując szerszy komentarz w formie kilkuminutowego nagrania.

- Proszę was, nie dajcie się nigdy zwieść takim pustym sloganom zakutych łbów, nasterydowanych, nakoksowanych, którzy w tych swoich nagraniach, w tych swoich przemówieniach, pier**** tylko o tych zasadach - ponowił apel.

Jego zdaniem sprawcy nie mają pojęcia o prawdziwym honorze i odwadze.

Tam nie ma za grosz odwagi, za grosz. Tam nie ma za grosz bohaterstwa. To są zwykłe bite pały, które atakują we trzech tylko dlatego, żeby mieć stuprocentową pewność, że nic im się nie stanie. Bo to są tchórze - stwierdził wprost Najman.

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47-letni sportowiec podsumował całą sytuację stwierdzeniem, że o człowieku świadczą nie słowa, a jego postawa. - Nie trzeba mówić, że się ma zasady, bo jeśli ktoś je ma, to każdy to widzi - skwitował.

Apel do młodych ludzi. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się nabierać opowieściami nasterydowanych półgłówków o jakiś zasadach. Arakowanie w kilku jednego to elementarny brak zasad. To tchórzostwo i frajerstwo. pic.twitter.com/q8iOdxF5n0— Marcin Najman (@MarcinNajman) July 27, 2026