Kylian Mbappe byczy się z hiszpańską aktorką na Sardynii! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-28 20:37

Kylian Mbappe i Ester Exposito po mundialu wyskoczyli razem na urlop. Francuski piłkarz i hiszpańska aktorka byczą się, pływając luksusowym jachtem przy wybrzeżach Sardynii. Zobaczcie zdjęcia paparazzi.

Kylian Mbappe amerykański mundial zakończył z 10 golami oraz 4 asystami i na drugich z rzędu mistrzostwach świata został królem strzelców. Kapitan reprezentacji Francji z pewnością jednak zakończył MŚ 2026 w poczuciem ogromnego niedosytu, bo "Trójkolorowi" byli głównym faworytem, a nie zdołali nawet zająć miejsca na podium.

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Gwiazdorowi Realu Madryt powodzi się za to w życiu prywatnym. Francuskie i hiszpańskie media od kilku miesięcy szeroko rozpisują się o jego romansie z piękną hiszpańską aktorką Ester Expósito, która mimo napiętego grafiku przyleciała specjalnie do USA, żeby oklaskiwać ukochanego w czasie mundialu. Nie obyło się bez małej wpadki, gdy Kylian Mbappe opublikował na Instagramie intymne zdjęcie ukochanej z hotelowego pokoju. Szybko je skasował, ale fani byli jeszcze szybsi.

Kylian Mbappe przez pomyłkę wrzucił intymne zdjęcie swojej dziewczyny. Skasował je za późno!

Teraz Kylian Mbappe i Ester Exposito wypoczywają razem na luksusowym jachcie, wygrzewając się w słońcu przy wybrzeżach Sardynii. Francuza i Hiszpankę sfotografowano niedaleko Porto Cervo, przeglądając smartfony i pałaszując czipsy. 26-letnia piękność zachwyciła sylwetką w skąpym bikini. Poniżej zdjęcia.

GALERIA: Kylian Mbappe z aktorką Ester Exposito byczą się na jachcie [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Kylian Mbappe i Ester Exposito na jachcie. O urlopie piłkarza i aktorki na Sardynii przeczytasz na SE.
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KYLIAN MBAPPE
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